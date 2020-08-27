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Школа учится цифре

Цифровая образовательная среда не заменит полностью традиционную школу
Валентина Ендовицкая Ирина Розенберг
При дистанционном обучении у педагога сужается арсенал мотивирующих инструментов, а у ребенка появляется возможность отлынивать от учебы /Владимир Трефилов / РИА Новости

В новом учебном году школьники вернутся за парты. Но, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, если в классе будет обнаружен хотя бы один носитель коронавируса, весь класс в полном составе опять отправится на удаленку. В других регионах также будут исходить из складывающейся ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.

Перспектива возврата к дистанционному обучению тревожит учителей, школьников и их родителей. Раньше в период сезонных эпидемий некоторые школы могли локально уходить в онлайн. Однако никогда прежде не было такого, чтобы почти половину учебного года дети общались с преподавателями исключительно через монитор. К столь длительному марафону оказались не готовы ни преподаватели, ни дети, ни родители. Сегодня, когда эпидемиологическая обстановка может в любой момент скорректировать учебные планы, важно не только понять сильные и слабые стороны дистанционного образования, но и отладить все механизмы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных