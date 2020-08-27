Школа учится цифре

Школа учится цифреЦифровая образовательная среда не заменит полностью традиционную школу
В новом учебном году школьники вернутся за парты. Но, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, если в классе будет обнаружен хотя бы один носитель коронавируса, весь класс в полном составе опять отправится на удаленку. В других регионах также будут исходить из складывающейся ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.
Перспектива возврата к дистанционному обучению тревожит учителей, школьников и их родителей. Раньше в период сезонных эпидемий некоторые школы могли локально уходить в онлайн. Однако никогда прежде не было такого, чтобы почти половину учебного года дети общались с преподавателями исключительно через монитор. К столь длительному марафону оказались не готовы ни преподаватели, ни дети, ни родители. Сегодня, когда эпидемиологическая обстановка может в любой момент скорректировать учебные планы, важно не только понять сильные и слабые стороны дистанционного образования, но и отладить все механизмы.