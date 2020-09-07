Доверие к информации о COVID-19 и возможное повторение режима нерабочих дней разделили общество

Доверие к информации о COVID-19 и возможное повторение режима нерабочих дней разделили обществоЛюди не хотят нести материальные потери и готовы отказаться лишь от кафе и торговых центров
По вопросу доверия официальной информации о ситуации с коронавирусом в России россияне разделилась пополам: 47% информации не доверяют, 46% доверяют. Это следует из данных Фонда общественного мнения (ФОМ). Следит за информацией о коронавирусе подавляющее большинство россиян – 83%, из них внимательно следят 48%. В апреле это число было гораздо выше: 95% следили за информацией о коронавирусе, из них внимательно – 75%. Доли тех, кто боится заболеть коронавирусной инфекцией, и тех, кто этого не боится, также примерно равны: 50% опасаются, 48% – нет.
Что касается ограничительных мер против коронавируса, которые были введены весной этого года, то их одобряет 71%, а считают, что это было неправильно, 22%. При этом 65% россиян считают, что если эпидемическая ситуация в стране серьезно ухудшится, то нужно повторно закрыть торговые центры, рестораны, кафе. Лишь 26% говорят, что этого делать не следует. За повторный режим самоизоляции при ухудшении ситуации выступают 60%, против – 33%. А вот доли тех, кто считает, что если ситуация ухудшится, то нужно вводить нерабочие дни, и тех, кто против их введения, опять примерно равны: 45% за и 41% против.