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Доверие к информации о COVID-19 и возможное повторение режима нерабочих дней разделили общество

Люди не хотят нести материальные потери и готовы отказаться лишь от кафе и торговых центров
Елена Мухаметшина
Разделение общества пополам по вопросу доверия официальной информации о коронавирусе – это мировая тенденция /AP

По вопросу доверия официальной информации о ситуации с коронавирусом в России россияне разделилась пополам: 47% информации не доверяют, 46% доверяют. Это следует из данных Фонда общественного мнения (ФОМ). Следит за информацией о коронавирусе подавляющее большинство россиян – 83%, из них внимательно следят 48%. В апреле это число было гораздо выше: 95% следили за информацией о коронавирусе, из них внимательно – 75%. Доли тех, кто боится заболеть коронавирусной инфекцией, и тех, кто этого не боится, также примерно равны: 50% опасаются, 48% – нет.

Что касается ограничительных мер против коронавируса, которые были введены весной этого года, то их одобряет 71%, а считают, что это было неправильно, 22%. При этом 65% россиян считают, что если эпидемическая ситуация в стране серьезно ухудшится, то нужно повторно закрыть торговые центры, рестораны, кафе. Лишь 26% говорят, что этого делать не следует. За повторный режим самоизоляции при ухудшении ситуации выступают 60%, против – 33%. А вот доли тех, кто считает, что если ситуация ухудшится, то нужно вводить нерабочие дни, и тех, кто против их введения, опять примерно равны: 45% за и 41% против.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных