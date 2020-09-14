Евроинтеграция и приватизация: чего добиваются лидеры белорусской оппозиции

Технология притворства

Феномен поддержки Тихановской в том, что она – «простая домохозяйка», случайно попавшая во власть и люди поверили в ее миссию победить Лукашенко и провести честные выборы, отмечает зампред партии «Зеленых» Юрий Глушаков.

Образ «простого человека» поддерживал и ее муж, блогер Сергей Тихановский. «Ощущаем и влияние технологии Зеленского, которая состоит в том, что детализированно не предъявляется ничего: каждый наполняет имидж своим содержанием, тем, которое он предпочитает», — подчеркивал в беседе с «Коммерсантом» белорусский социолог Андрей Вардомацкий. Он считает его «очень непростым парнем», который «сейчас предлагает один слой себя, но слоев там много, и мы еще не всё увидели».

Этой же тактики придерживается Тихановская, говорит социолог Борис Кагарлицкий: «Такой тип «пустых сосудов», двусмысленных популистских лидеров, очень удобен. Они быстро набирают популярность, поскольку всем обещают все, порой взаимоисключающее, но ничего конкретного: каждый дополняет своим». С другой стороны, «человеком, который ничего не понимает, легче управлять внешним силам», — отмечает российский политик и глава исполкома «Фронта национального спасения» (ФНС) Валерий Смирнов. «Беда в том, что потом всегда наступает кризис, когда выясняются противоречия между ожиданиями и приходится выбирать ту или иную сторону», — уверен Кагарлицкий.