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Доля граждан, желающих видеть Россию сверхдержавой, снижается

Но она должна входить в число самых влиятельных, считают опрошенные ВЦИОМом
Константин Гликин Светлана Бочарова
Уходит то поколение, которое помнит СССР /Максим Стулов / Ведомости

Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМом и опубликованного 15 сентября, число граждан, выбирающих цель возврата статуса сверхдержавы, снизилось с 2014 г. с 42 до 31%. Относительное большинство респондентов, 44%, ответили, что самая важная цель для страны – «быть одной из 10–15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира».

Самой популярной цель вхождения в число самых экономически развитых стран мира является у людей в возрасте 18–24 года, так считают 51% из этой части респондентов. Чуть меньше, 50%, выделяют эту цель в группе 25–34 года. В группах 35–44 и 60 лет и старше так думают 42% респондентов. Наименьшей популярностью, 40% респондентов, эта идея пользуется в группе 45–59 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных