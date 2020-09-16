Доля граждан, желающих видеть Россию сверхдержавой, снижается

Доля граждан, желающих видеть Россию сверхдержавой, снижаетсяНо она должна входить в число самых влиятельных, считают опрошенные ВЦИОМом
Согласно данным опроса, проведенного ВЦИОМом и опубликованного 15 сентября, число граждан, выбирающих цель возврата статуса сверхдержавы, снизилось с 2014 г. с 42 до 31%. Относительное большинство респондентов, 44%, ответили, что самая важная цель для страны – «быть одной из 10–15 экономически развитых и политически влиятельных стран мира».
Самой популярной цель вхождения в число самых экономически развитых стран мира является у людей в возрасте 18–24 года, так считают 51% из этой части респондентов. Чуть меньше, 50%, выделяют эту цель в группе 25–34 года. В группах 35–44 и 60 лет и старше так думают 42% респондентов. Наименьшей популярностью, 40% респондентов, эта идея пользуется в группе 45–59 лет.
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