Доля граждан, желающих видеть Россию сверхдержавой, снижается

Самой популярной цель вхождения в число самых экономически развитых стран мира является у людей в возрасте 18–24 года, так считают 51% из этой части респондентов. Чуть меньше, 50%, выделяют эту цель в группе 25–34 года. В группах 35–44 и 60 лет и старше так думают 42% респондентов. Наименьшей популярностью, 40% респондентов, эта идея пользуется в группе 45–59 лет.