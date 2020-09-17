Сколько голосов могла в реальности набрать Светлана Тихановская«Ведомости» оценили масштабы фальсификации итогов выборов в Белоруссии
В Белоруссии продолжаются выступления против официальных итогов выборов, согласно которым за Александра Лукашенко проголосовали 80%. Протестующие считают победителем Светлану Тихановскую (ее официальный результат – 10%), а действующего президента лидеры оппозиции называют «Саша 3%». Мол, столько в реальности составил его уровень поддержки на выборах.
«Ведомости» проанализировали 633 протокола с белорусских избирательных участков, размещенные на оппозиционной платформе «Голос», которые она не считает сфальсифицированными. Согласно этим протоколам, Лукашенко мог набрать 50,8%, а Тихановская — 38,3%. Действующий президент едва ли выиграл в первом туре и, вероятно, проиграл в Минске. Тем не менее, даже если верить данным оппозиции, Тихановская вряд ли победила на выборах.
Что сделал «Голос»
Платформу «Голос» создали по инициативе сторонников не допущенных до выборов оппозиционных белорусских политиков – Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Главная цель – провести альтернативный Центризбиркому подсчет голосов и понять, сколько проголосовало за Лукашенко и других кандидатов, а сколько – за единого кандидата от оппозиции Тихановскую. Для этого авторы «Голоса» призывали всех избирателей зарегистрироваться на сайте, проголосовать, а в день выборов прийти на участок, отдать свой голос, сфотографировать бюллетень и выложить его на сайт «Голоса».
Главную задачу решить не удалось: сторонникам Лукашенко изначально не было смысла регистрироваться на платформе, которую власти объявили незаконной. В итоге 95% ее пользователей составили те, кто голосовал за Тихановскую. Тем не менее оценить объективность официальных итогов выборов платформа позволяла.
По официальным данным ЦИК, в выборах президента Белоруссии приняли участие 5,8 млн человек, это 84,3% избирателей. За Лукашенко проголосовали 4,66 млн (80,1%), за Тихановскую – 588 622 (10,1%), за остальных кандидатов – 234 773 (4,0%), против всех – 267 360 (4,6%).
Чтобы понять, насколько были искажены данные, команда «Голоса» собрала данные протоколов 1310 избирательных участков (всего в стране их 5767 ). «На большинстве участков либо итоговые протоколы не вывешивались в принципе, либо их уносили под охраной ОМОНа. 1310 протоколов, которые у нас есть, – это все, что удалось сфотографировать наблюдателям», – комментирует Павел Либер, один из главных разработчиков платформы.
«Голос» приводит такие цифры: на портале зарегистрировались 1,26 млн человек, из которых 1,05 млн проголосовали на сайте за Тихановскую, при этом 536 546 прислали фото бюллетеней, подтверждающих факт такого же голосования в реальности. Это меньше официальных 588 622 голосов, отданных за единого оппозиционного кандидата. Однако очевидно, что, во-первых, не все избиратели захотели или смогли сфотографировать бюллетень. Во-вторых, не все голосовавшие за Тихановскую регистрировались и выражали свое мнение на «Голосе» (не захотели, поленились, не знали).
Что не так с официальными итогами
Как показал анализ этих 1310 протоколов, среди 1,88 млн избирателей за Лукашенко проголосовали 1,16 млн (61,7%), за Тихановскую – 471 709 (25,1%). Но и такое соотношение нельзя считать достоверным.
Во-первых, в данных, имеющихся у «Голоса», есть перекос в пользу Минска, где Лукашенко, даже по официальным данным, набрал меньше 65%. Столица представлена у «Голоса» протоколами 407 участков из всех имеющихся 687, т. е. охвачено 59%. Другие регионы, где за Лукашенко голосовали гораздо активнее, в статистике «Голоса» представлены хуже. Например, в Витебской области удалось получить протоколы только со 112 участков из 750 (15%), в Гомельской – со 109 из 997 (11%). Во-вторых, оппозиции удалось получить протоколы в основном из Минска и крупных городов. В провинции электорат Лукашенко шире, а агитация со стороны оппозиции гораздо слабее.
Есть искажения и в обратную сторону. Если на каком-то участке число зарегистрированных и проголосовавших на платформе «Голос» сторонников Тихановской оказывалось больше, чем официально проголосовавших за нее, то протокол такого участка «Голос» считал недействительным, рассказывает Либер. Такая картина наблюдается примерно в половине случаев. Поскольку не все избиратели Тихановской регистрировались на «Голосе», такой подход создатели платформы считают объективным. На 400 участках (около трети) количество приславших фото бюллетеня с голосом за Тихановскую оказалось больше, чем официально проголосовавших за нее, говорится в совместном отчете «Голоса», «Зубра» и «Честных людей» (последние два проекта занимались наблюдением на выборах).
Авторы отчета уверяют, что изученная ими часть протоколов является представительной, и делают вывод: Лукашенко не мог набрать 80%, поэтому выборы нелегитимны. Однако в отчете не говорится, как могли распределиться итоговые голоса избирателей.
Столичное поражение
Самая острая политическая борьба развернулась в Минске. Официально в белорусской столице президент набрал 65%. По данным 407 протоколов со столичных участков, полученных «Голосом», за Лукашенко проголосовали 59%. Но если оценивать результаты выборов только по 83-м протоколам минских участков, которые «Голос» не обозначил как сфабрикованные, то Лукашенко набрал 43%, а Тихановская – 44%.
В остальных регионах картина такая: по данным всех 633 протоколов, которые «Голос» не считает сфабрикованными, Лукашенко победил главного оппонента с результатом 52% (против 38% у Тихановской).
Однако на многих избирательных участках не было независимых наблюдателей, а там, где они были, зафиксированы существенные нарушения (всего более 6798, по данным белорусской платформы «Зубр»).
Если использовать сведения «Зубра» и принять за достоверные протоколы только по тем участкам, где работали независимые наблюдатели и не было зафиксировано нарушений, то придется опираться на данные лишь 288 протоколов. При этом соотношение результатов двух основных кандидатов будет примерно таким же.
Проанализировав все считающиеся действительными протоколы и сделав все необходимые поправки, «Ведомости» пришли к следующей оценке (подробнее см. «Как мы считали» и файл с расчетами): с учетом региональных пропорций общий результат по стране у Лукашенко – 2,96 млн голосов (50,8%), у Тихановской – 2,23 млн голосов (38,3%). Иными словами, из собранных «Голосом» и «Зубром» данных следует, что Лукашенко едва ли победил в первом туре и, скорее всего, проиграл Тихановской в столице.
«Высокий рейтинг Тихановской – результат потребности в массовом сознании в переменах и новом лидере, – считает белорусский социолог Андрей Вардомацкий. – Столь резкий контраст официальных итогов с ожиданиями граждан объясняет, почему минчане почувствовали себя обманутыми и не перестают выходить на улицы».
Однако, даже если верить данным «Голоса», о победе кандидата от оппозиции едва ли можно говорить всерьез. «Если бы оппозиция была уверена в своей победе, то настаивала бы в первую очередь на пересчете голосов и хотя бы пыталась обжаловать нарушения в суде. Но ставка изначально была сделана на акции протеста», – отмечает белорусский политолог Вадим Елфимов. Лукашенко, как он заявлял, предлагал штабу Тихановской пересчитать голоса, однако оппозиция не согласилась. В то же время сами оппозиционеры обвинили президента в уничтожении бюллетеней.
Защищен ли «Голос» от фальсификаций
Рассуждения выше исходят из предположения, что данные «Голоса» достоверны. Авторы платформы уверяют, что строили «полноценную систему защиты от накруток с использованием машинного обучения и статистических методов». Однако не все в белорусском обществе ей доверяют. «Голос» не является профессиональным институтом, который позволяет оценить результаты выборов. Его данные не могут быть объективными, так как не охватывают весь срез белорусского общества», – считает белорусский политолог Андрей Сыч.
Технически проголосовать на платформе было несложно – для регистрации достаточно номера телефона. «Вероятность накруток на платформе «Голос» близка к нулю, поскольку в Беларуси приобрести sim-карту, которая была необходима для регистрации на платформе, можно только по паспорту», – уверяет Либер. Однако регистрация на сайте анонимная. Это, в частности, означает, что зарегистрироваться и отдать свой голос повторно мог тот, кто приобрел подержанную sim-карту у лоточников или купил онлайн sim-карту с белорусским номером на сайте временной аренды номеров телефона (вроде onlinesim). Кроме того, разработчики не могли отсечь голоса несовершеннолетних, которые не обладают избирательными правами.
Есть и проблемы с репрезентативностью выборки: вероятность получения «Голосом» протокола с участка была тем больше, чем выше агитационная активность оппозиции в районе этого участка. Нельзя не учитывать и заинтересованность самих авторов «Голоса» как представителей оппозиции.
Кто стоит за «Голосом»
До недавнего времени создатели «Голоса» сохраняли анонимность. Однако в августе 2020 г. стало известно имя одного из главных разработчиков платформы. Им оказался Павел Либер – глава департамента Epam Systems, одной из крупнейших IT-компаний Белоруссии. Либер признался в причастности к «Голосу» в интервью изданию Baza, а саму идею предложил еще в начале лета на своей странице в Facebook.
Epam Systems – американский разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Пенсильвании и рыночной капитализацией $17 млрд. Компанию основал предприниматель белорусского происхождения Аркадий Добкин, эмигрировавший в США в 1991 г. Добкин был одним из инициаторов создания Парка высоких технологий, где находится минский офис компании Epam Systems. Сам Парк долгие годы возглавлял Валерий Цепкало, желавший стать кандидатом в президенты Белоруссии, но после недопуска к выборам объединивший свои усилия со штабами Тихановской и Бабарико.
«Идея создания «Голоса» родилась у меня еще в июне. Познакомился с ребятами, у которых были похожие мысли, и мы реализовали проект. Я бы не сказал, что я там главный. У нас есть группа волонтеров и нет как таковой иерархии, скорее горизонтальные связи в командах и совместное принятие решений», – рассказал Либер «Ведомостям». По его словам, изначально «Голос» был абсолютно аполитичной платформой. «Уже потом, когда платформа набрала большую аудиторию и на нас обрушилось негативное внимание властей, стало понятно, что назад пути нет», – говорит он.
По словам Либера, Цепкало и Добкин не имели никакого отношения к созданию «Голоса». Однако, как писал оппозиционный ресурс «Белорусский партизан», проект «стал продуктом социального хакатона Social Technology Hackathon 2020, организованного штабами не допущенных к выборам претендентов Цепкало и Бабарико».
Что говорит социология
Дать объективную оценку итогам выборов помогли бы независимые социологические исследования. Однако в Белоруссии нельзя заниматься социологией без специального разрешения. «По сути ее в стране нет, и это тоже формирующий мнение людей факт», — считает Вардомацкий.
Есть данные предвыборных опросов Ecoom, проведенных по заказу ЗАО «Второй национальный канал», которые транслировали официальные СМИ. По ним за Лукашенко в конце июля готовы были проголосовать 72,3%. Но сравнить эти данные с оценкой независимого от государства центра невозможно. В итоге образовался информационный вакуум, который стали заполнять слухи.
Например, популярный белорусский портал tut.by провел опрос на собственном сайте и пришел к выводу о якобы 6%-ной поддержке Лукашенко. Портал «Наша Ніва» заявлял о 3%, Telegraf.by – о 4%, Onliner.by – о 3%, «Радыё Свабода» – об 1–7%. Опрос провел и Telegram, показавший, что за Лукашенко выступают 3%. «Народный опрос» дал Лукашенко 17% поддержки.
Однако подобные интернет-опросы едва ли имеют отношение к социологии, отмечает Вардомацкий. Они проведены не среди всех белорусов, а среди аудитории сайтов, что их рекламировали, а значит не показывают общую картину. Однако именно такими данными в основном оперирует оппозиция.
Директор Института социологии Национальной академии наук РБ Геннадий Коршунов говорил в июне, что «уровень доверия Лукашенко в Минске составляет всего 24%». Эксперт сослался на данные опроса, проведенного в марте – апреле 2020 г., в котором приняли участие 2110 человек. Однако остались неизвестными ни тема исследования, ни постановка вопроса, ни варианты ответов (например, предлагался только вариант «да/нет» или можно было выбирать среди большего числа ответов). Кроме того, Коршунов – сторонник оппозиции, если судить по его аккаунту в Facebook. В беседе с «Ведомостями» он не раскрыл подробности опроса.
Согласно данным исследования школы SYMPA (также симпатизирующей оппозиции), в декабре 2017 г. Лукашенко доверяли 43% граждан (и не доверяли 44%), а не поддерживаемым государством общественным движениям (т. е. оппозиции) доверяли 25% (не доверяли 48%).
Можно также привести еще более старые данные опросов Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), который располагается в Литве и имеет давний конфликт с белорусской властью. Последнее исследование НИСЭПИ датируется 2016 г. и касается выборов 2015 г. Согласно этим данным, на выборы пришли 70,2%. За Лукашенко проголосовали 50,8% избирателей, а за основного его оппонента на прошлых выборах Татьяну Короткевич – 22,3%. Официально ЦИК тогда сообщал о победе Лукашенко с результатом 83,5%. В 2010 г. НИСЭПИ сообщал о 58% за Лукашенко, в 2005 г. – о 63%. Опросы института показывали, что уровень доверия президенту был стабильно выше уровня доверия оппозиционным политическим партиям (45% против 13% в декабре 2015 г.).
«Обычно было так: Лукашенко побеждал на выборах, чиновники на местах дорисовывали ему 20–30%. Все равно ведь победил, а начальству приятнее будет», – говорит социолог Борис Кагарлицкий. «В этот раз ситуация иная: было много случаев, когда бюрократия давала реальные результаты выборов, – отмечает Вардомацкий. – Резкие расхождения и взбудоражили людей». «Допускаю, что на прошлых выборах большинство было на стороне Лукашенко. На этих очевидно, что не было. Это видно по протестным настроениям людей по сравнению с предыдущими [выборами]», – соглашается Либер.
Сама Тихановская заявляла, что ее «поддержка составила от 60 до 70%», а оценки ее штаба доходили до 80%. Однако данные «Голоса» и «Зубра» позволяют лишь предположить, что Тихановская могла набрать около 38%. Назвать Тихановскую победителем выборов не решается и Либер: «Платформа «Голос» не ставила своей целью определить и озвучить проценты голосов каждого кандидата, – говорит он. – Целью было доказать наличие фальсификаций и требовать непризнания выборов законными».
Хрупкое равновесие
По данным НИСЭПИ на 2016 г., оппозиции доверяли всего 21%, а не доверяли около 60% белорусского населения. Но хотя рейтинги оппозиции в обычное время невысокие, протестные настроения в Белоруссии сильны. Вардомацкий связывает это с тем, что за прошедшие пять лет гражданское общество в Белоруссии кардинально изменилось. «Оно и без оппозиционных партий стало гораздо активнее благодаря новым медиа и уже не верит государственным СМИ», – считает он. Граждане все больше опираются на альтернативные оценки и собственные ощущения.
Укрепляют уверенность протестующих в том, что их большинство, массовые демонстрации. «Ошибочные шаги властей вроде ареста кандидатов, нарушений на выборах, жестокости милиции только способствуют этому», – подчеркивает Вардомацкий.
Тем не менее говорить, что оппозиция близка к победе, сейчас сложно. «В определенный момент могло сложиться впечатление, что поддержка Лукашенко в обществе минимальная. Но неполитизированное большинство белорусов, которые со стороны наблюдали за ситуацией, начали выходить на акции в поддержку государственного курса. Это помогло в корне изменить картину происходящего», – отмечает Сыч.
Кагарлицкий полагает, что, хотя равновесие в белорусском обществе очень хрупкое, Лукашенко – политик достаточно гибкий для того, чтобы удерживать это равновесие долго, оставаясь при этом у власти. Вскоре после начала протестов Лукашенко заговорил о своем возможном уходе «через 1–2 года». Он согласился даже на проведение новых президентских выборов – но только после изменений в конституцию страны, которые снизят полномочия главы государства.
Как мы считали
Этап 1–2. «Ведомости» спарсили данные сайта «Голос» о числе зарегистрированных и проголосовавших на платформе по конкретным участкам. Затем сопоставили эти данные с официальными протоколами тех же участков.
Этап 3–4. Из 1310 протоколов, собранных «Голосом», были отсечены 630, которые создатели платформы считают сфабрикованными, т. е. по которым число официально проголосовавших за Тихановскую меньше, чем голосовавших за нее через сайт «Голоса». Также мы не стали учитывать еще 47 протоколов, которые имеют пограничные значения (официально голосовавших лишь немногим больше, чем виртуальных избирателей «Голоса»), для чего использовалась следующая формула: N = 30% * (Число официально голосовавших за Тихановскую / Общее количество проголосовавших за кандидатов) * (Число официально голосовавших за Тихановскую / Число голосов за Тихановскую на сайте «Голоса»). Всего отсечено 677 протоколов.
Этап 5. В итоге осталось 633 протокола, которые «Голос» не считает сфабрикованными. По ним с учетом региональных пропорций за Лукашенко проголосовало 52%, за Тихановскую – 38%.
Этап 6. Между тем не на всех участках работали независимые наблюдатели, а также было зафиксировано более 6532 нарушений. Мы обратились к данным «Зубра» и убрали протоколы участков, на которых не были заявлены независимые наблюдатели (от оппозиции) или было зафиксировано хотя бы одно существенное нарушение (недопуск или ограничение прав наблюдателя, расхождение числа проголосовавших и т. д.).
Этап 7–8. В итоге осталось 288 протоколов. По некоторым регионам таких протоколов осталось настолько мало, что пропорции даже менялись в пользу Лукашенко (53% против 37%). То есть, с одной стороны, снизилась точность оценки, а с другой – основную часть «плохих» протоколов удалось отсечь на прежней стадии.
Этап 9. Для итоговой оценки по региону по голосам за Лукашенко бралась наименьшая из полученных пропорций. Итоговый результат получился такой: за Лукашенко проголосовало 50,8%, а за Тихановскую – 38,3%.
Данные расчетов приведены в следующем файле.