Сколько голосов могла в реальности набрать Светлана Тихановская

Этап 1–2. «Ведомости» спарсили данные сайта «Голос» о числе зарегистрированных и проголосовавших на платформе по конкретным участкам. Затем сопоставили эти данные с официальными протоколами тех же участков.

Этап 3–4. Из 1310 протоколов, собранных «Голосом», были отсечены 630, которые создатели платформы считают сфабрикованными, т. е. по которым число официально проголосовавших за Тихановскую меньше, чем голосовавших за нее через сайт «Голоса». Также мы не стали учитывать еще 47 протоколов, которые имеют пограничные значения (официально голосовавших лишь немногим больше, чем виртуальных избирателей «Голоса»), для чего использовалась следующая формула: N = 30% * (Число официально голосовавших за Тихановскую / Общее количество проголосовавших за кандидатов) * (Число официально голосовавших за Тихановскую / Число голосов за Тихановскую на сайте «Голоса»). Всего отсечено 677 протоколов.

Этап 5. В итоге осталось 633 протокола, которые «Голос» не считает сфабрикованными. По ним с учетом региональных пропорций за Лукашенко проголосовало 52%, за Тихановскую – 38%.

Этап 6. Между тем не на всех участках работали независимые наблюдатели, а также было зафиксировано более 6532 нарушений. Мы обратились к данным «Зубра» и убрали протоколы участков, на которых не были заявлены независимые наблюдатели (от оппозиции) или было зафиксировано хотя бы одно существенное нарушение (недопуск или ограничение прав наблюдателя, расхождение числа проголосовавших и т. д.).

Этап 7–8. В итоге осталось 288 протоколов. По некоторым регионам таких протоколов осталось настолько мало, что пропорции даже менялись в пользу Лукашенко (53% против 37%). То есть, с одной стороны, снизилась точность оценки, а с другой – основную часть «плохих» протоколов удалось отсечь на прежней стадии.

Этап 9. Для итоговой оценки по региону по голосам за Лукашенко бралась наименьшая из полученных пропорций. Итоговый результат получился такой: за Лукашенко проголосовало 50,8%, а за Тихановскую – 38,3%.

Данные расчетов приведены в следующем файле.