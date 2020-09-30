Три миссии университетаРекторы ведущих вузов страны рассказывают, как российское высшее образование отвечает на новые вызовы
Реформ высшей школы в современной России было уже немало. Нельзя сказать, что государство потратило на них много денег. Например, один из самых громких проектов – «5–100» (пять российских вузов должны были войти в топ-100 глобальных рейтингов) за восемь лет обошелся всего в 81 млрд руб. Правда, и заявленный результат достигнут не был.
Сейчас обсуждается очередная инициатива – программа стратегического академического лидерства (ПСАЛ), которая инициирована Минобрнауки и будет ориентирована на национальные цели развития. Но пока из проекта программы не ясно даже, какие вузы она затронет.
Похоже, у государства нет четкого понимания, какое именно высшее образование сегодня необходимо России. В основном дискуссия сводится к тому, что нам ближе – англосаксонская или немецкая система. Между тем в Великобритании и США уже давно не совсем англосаксонская модель, а в Германии не вполне немецкая. Получается, что мы пытаемся догнать мираж.
Сегодня, когда принципы построения высшего образования претерпевают тектонические изменения во всем мире, необходимо понять, какие вызовы стоят перед российским высшим образованием. Результаты очередного выпуска Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета», а также интервью более чем с двумя десятками ректоров ведущих вузов, проведенных агентством RAEX и журналом «Стимул» в рамках одноименного проекта Ассоциации составителей рейтингов (АСР), помогают раскрыть эти проблемы.