Три миссии университета

Похоже, у государства нет четкого понимания, какое именно высшее образование сегодня необходимо России. В основном дискуссия сводится к тому, что нам ближе – англосаксонская или немецкая система. Между тем в Великобритании и США уже давно не совсем англосаксонская модель, а в Германии не вполне немецкая. Получается, что мы пытаемся догнать мираж.