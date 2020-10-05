Чему учит здание школы

Чему учит здание школыАрхитектура как фактор успешного образования
К началу этого учебного года в поселке Коммунарка Новой Москвы открылась школа-гигант. Здание площадью 24 000 кв. м, способное вместить 1100 учеников, стало 18-м корпусом школы № 2070. Теперь это самая большая государственная школа в России. Здание построено на средства частного инвестора, концерна КРОСТ, в составе ЖК «Новая звезда».
«Школа построена с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом самых современных мировых стандартов», – говорит первый заместитель генерального директора КРОСТ Марина Любельская. Четырехэтажное здание спроектировано на основе так называемой системы крыльев, расположенных вокруг центрального ядра. Потоки учащихся разведены, много отдельных выходов на улицу, учебные классы хорошо освещаются. В самом ядре размещается общественное пространство – столовая, актовый зал по типу амфитеатра, хореографический и спортивные залы, медиатека, библиотека, рекреационные зоны с возможностью отдыха и общения детей. В целом 40% площади занимают учебные классы, 30% – инфраструктура, еще 30% – функциональные рекреационные площадки. На каждого ребенка приходится по 22 кв. м пространства, что существенно выше московских нормативов (13,8–16,3 кв. м на ученика).