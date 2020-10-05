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Чему учит здание школы

Архитектура как фактор успешного образования
Оксана Самборская
Выделяемых государством средств вполне достаточно для того, чтобы выстроить современную школу по индивидуальному проекту, с нестандартным оборудованием, качественным ремонтом и благоустроенной территорией. Можно привести в пример муниципальную школу на 2100 учеников, спроектированную для города Троицка /Архитектурное бюро Asadov_

К началу этого учебного года в поселке Коммунарка Новой Москвы открылась школа-гигант. Здание площадью 24 000 кв. м, способное вместить 1100 учеников, стало 18-м корпусом школы № 2070. Теперь это самая большая государственная школа в России. Здание построено на средства частного инвестора, концерна КРОСТ, в составе ЖК «Новая звезда».

«Школа построена с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом самых современных мировых стандартов», – говорит первый заместитель генерального директора КРОСТ Марина Любельская. Четырехэтажное здание спроектировано на основе так называемой системы крыльев, расположенных вокруг центрального ядра. Потоки учащихся разведены, много отдельных выходов на улицу, учебные классы хорошо освещаются. В самом ядре размещается общественное пространство – столовая, актовый зал по типу амфитеатра, хореографический и спортивные залы, медиатека, библиотека, рекреационные зоны с возможностью отдыха и общения детей. В целом 40% площади занимают учебные классы, 30% – инфраструктура, еще 30% – функциональные рекреационные площадки. На каждого ребенка приходится по 22 кв. м пространства, что существенно выше московских нормативов (13,8–16,3 кв. м на ученика).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных