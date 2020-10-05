Чему учит здание школы

«Школа построена с применением новейших наработок в области строительства образовательных учреждений с учетом самых современных мировых стандартов», – говорит первый заместитель генерального директора КРОСТ Марина Любельская. Четырехэтажное здание спроектировано на основе так называемой системы крыльев, расположенных вокруг центрального ядра. Потоки учащихся разведены, много отдельных выходов на улицу, учебные классы хорошо освещаются. В самом ядре размещается общественное пространство – столовая, актовый зал по типу амфитеатра, хореографический и спортивные залы, медиатека, библиотека, рекреационные зоны с возможностью отдыха и общения детей. В целом 40% площади занимают учебные классы, 30% – инфраструктура, еще 30% – функциональные рекреационные площадки. На каждого ребенка приходится по 22 кв. м пространства, что существенно выше московских нормативов (13,8–16,3 кв. м на ученика).