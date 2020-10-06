Что известно о нобелевских лауреатах, открывших вирус гепатита C

Альтер родился в 1935 г. «Поскольку я единственный сын еврейских родителей в Нью-Йорке, мне было предопределено стать врачом», – рассказывал он. Фактически это была несбывшаяся мечта его отца – он родился в семье с девятью детьми и денег, чтобы выучиться на врача, просто не хватило. Зато отец стал успешным бизнесменом, обожал читать Science Digest и разные медицинские издания – и сына отправил в Рочестерский университет постигать медицину. Альтер, правда, мечтал стать бейсболистом. Но к счастью для всего человечества, у него не было никаких физических данных для этой игры.