Что известно о нобелевских лауреатах, открывших вирус гепатита C

Что известно о нобелевских лауреатах, открывших вирус гепатита CНобелевскую премию по физиологии и медицине 2020 г. получили Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс
В 1976 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил Барух Бламберг за исследование вируса гепатита В. Благодаря ему ученые смогли разработать диагностические тесты, которых очень не хватало другому ученому, Харви Дж. Альтеру из Национального института здравоохранения США. Он исследовал случаи заражения гепатитом при переливании крови. Тесты на гепатит В показали: этот вирус виноват в 30% заражений. Вскоре появился тест на гепатит А – и выяснилось, что через кровь он не передается. Но почему происходят остальные 70% случаев заражения при переливании крови? Потратив немало усилий, Альтер с коллегами смог доказать: существует еще один – неизвестный науке – вирус гепатита.
Эстафету подхватили в фармацевтической фирме Chiron. Ее сотрудник Майкл Хоутон с коллегами выделил генетическую основу этого таинственного вируса, вызывающего гепатит С. Это было нелегко: традиционные методы не давали результата более 10 лет. Хоутон придумал новую стратегию, исследовал множество образцов, но добился своего, отмечается в пресс-релизе Нобелевского комитета.
Наконец, Чарльз Райс из Вашингтонского университета в Сент-Луисе занялся дальнейшими исследованиями генетической структуры вируса и представил неопровержимые доказательства, что именно найденный его коллегами вирус вызывает гепатит.
Их усилия позволили разработать тесты на гепатит С и свести риск заражения им при переливании крови к статистической погрешности. Более того, скоро может быть разработана вакцина против этого вируса. В понедельник, 5 октября, все трое стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине.
Как Альтер стал писать стихи
Автобиографическую статью в журнале Hepatology Альтер назвал в духе Стенли Кубрика: «Непройденная дорога, или как я научился любить печень».
Альтер родился в 1935 г. «Поскольку я единственный сын еврейских родителей в Нью-Йорке, мне было предопределено стать врачом», – рассказывал он. Фактически это была несбывшаяся мечта его отца – он родился в семье с девятью детьми и денег, чтобы выучиться на врача, просто не хватило. Зато отец стал успешным бизнесменом, обожал читать Science Digest и разные медицинские издания – и сына отправил в Рочестерский университет постигать медицину. Альтер, правда, мечтал стать бейсболистом. Но к счастью для всего человечества, у него не было никаких физических данных для этой игры.