Путь к Нобелевке пролег через черные дыры

Путь к Нобелевке пролег через черные дырыНобелевскую премию по физике 2020 г. получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез
Альберт Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют. Через 10 лет после его смерти, в январе 1965 г., британский физик и математик Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры – это реальность. Его выкладки базировались на общей теории относительности Эйнштейна. Пенроуз стал таким же активным популяризатором науки, как Стивен Хокинг. Не удивительно, что ему отойдет половина Нобелевской премии по физике – около $0,5 млн. Остальные полмиллиона поделят поровну немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез.
Генцель и Гез возглавляли группу астрономов, которая с начала 1990-х гг. исследовала область Стрелец A* в центре Млечного Пути. Они разработали методы, позволяющие компенсировать искажения, вызванные атмосферой Земли, и видеть сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли. Наблюдая за орбитами самых ярких звезд в центре Млечного Пути, оба ученых пришли к выводу, что там есть некий чрезвычайно тяжелый невидимый объект, который может быть только черной дырой размером не больше нашей Солнечной системы и массой 4 млн наших Солнц.
Чего не понять нобелевскому лауреату
Если вам не давалась математика в школе, не отчаивайтесь – это не помешает стать гениальным физиком. «Я всегда был очень медленным. Я хорошо разбирался в математике, но не обязательно хорошо сдавал тесты», – рассказывал ВВС Пенроуз.
Пенроуз родился в 1931 г. в Англии. Ему повезло, что на время войны семья переехала в Канаду. Там ему попался хороший школьный учитель, который понял, что у ребенка получится решить все примеры, если его не торопить. Так что в Университетском колледже Лондона, а затем в Кембридже Пенроуз был звездой математики. Впрочем, братья у него тоже не промах: Оливер Пенроуз также известный физик, а Джонатан Пенроуз – шахматный гроссмейстер.