Путь к Нобелевке пролег через черные дыры

Пенроуз родился в 1931 г. в Англии. Ему повезло, что на время войны семья переехала в Канаду. Там ему попался хороший школьный учитель, который понял, что у ребенка получится решить все примеры, если его не торопить. Так что в Университетском колледже Лондона, а затем в Кембридже Пенроуз был звездой математики. Впрочем, братья у него тоже не промах: Оливер Пенроуз также известный физик, а Джонатан Пенроуз – шахматный гроссмейстер.