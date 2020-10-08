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Путь к Нобелевке пролег через черные дыры

Нобелевскую премию по физике 2020 г. получили Роджер Пенроуз, Райнхард Генцель и Андреа Гез
Софья Корепанова
Лауреатов Нобелевской премии по физике 2020 г. объявили 6 октября /Reuters

Альберт Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют. Через 10 лет после его смерти, в январе 1965 г., британский физик и математик Роджер Пенроуз доказал, что черные дыры – это реальность. Его выкладки базировались на общей теории относительности Эйнштейна. Пенроуз стал таким же активным популяризатором науки, как Стивен Хокинг. Не удивительно, что ему отойдет половина Нобелевской премии по физике – около $0,5 млн. Остальные полмиллиона поделят поровну немец Райнхард Генцель и американка Андреа Гез.

Генцель и Гез возглавляли группу астрономов, которая с начала 1990-х гг. исследовала область Стрелец A* в центре Млечного Пути. Они разработали методы, позволяющие компенсировать искажения, вызванные атмосферой Земли, и видеть сквозь огромные облака межзвездного газа и пыли. Наблюдая за орбитами самых ярких звезд в центре Млечного Пути, оба ученых пришли к выводу, что там есть некий чрезвычайно тяжелый невидимый объект, который может быть только черной дырой размером не больше нашей Солнечной системы и массой 4 млн наших Солнц.

Чего не понять нобелевскому лауреату

Если вам не давалась математика в школе, не отчаивайтесь – это не помешает стать гениальным физиком. «Я всегда был очень медленным. Я хорошо разбирался в математике, но не обязательно хорошо сдавал тесты», – рассказывал ВВС Пенроуз.

Роджер Пенроуз /Wikimedia

Пенроуз родился в 1931 г. в Англии. Ему повезло, что на время войны семья переехала в Канаду. Там ему попался хороший школьный учитель, который понял, что у ребенка получится решить все примеры, если его не торопить. Так что в Университетском колледже Лондона, а затем в Кембридже Пенроуз был звездой математики. Впрочем, братья у него тоже не промах: Оливер Пенроуз также известный физик, а Джонатан Пенроуз – шахматный гроссмейстер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных