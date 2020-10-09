Нобелевская вершина Луизы Глюк

«Это было захватывающе. Я стала частью мира людей, интересующихся тем же, что и я, –рассказывала Глюк The American Academy of Achievement. – У меня оказались замечательные учителя, очень, очень хорошо умеющие вытаскивать из учеников присущие им совершенно разные таланты». Преподаватели были яркими личностями. К примеру, поэтесса Леони Адамс с необычной привычкой курить во время занятия около восьми сигарет одновременно. Она зажигала одну, пристраивала ее где-нибудь и закуривала следующую. К концу урока сигареты тлели по всей аудитории. Другому учителю, известному поэту и литературному критику Стэнли Куницу, Глюк благодарна за совет, который не раз ей потом пригодился: поэту нужно много терпения, а еще очень толстая кожа, потому что его в жизни его ждет множество унижений.