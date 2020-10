Нобелевская вершина Луизы Глюк

За ним последовали «Фальшивый апельсин» (Mock Orange, 1993) и «Луга» (Meadowlands, 1997). Следующие книги стихов, «Вита нова» (Vita Nova, 1999) и «Семь возрастов жизни» (The Seven Ages, 2001), родились так же быстро, как «Дикий ирис», – за полтора месяца, по 4–5 стихотворений в день. «За день до того, как вы возьмете перо, вы совершенно пусты. А через шесть недель у вас уже есть книга. А потом вы чувствуете себя без сил, совершенно больной», – рассказывала поэтесса The American Academy of Achievement.