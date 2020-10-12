Загадочная точка Z

Загадочная точка ZЧем зумеры отличаются от предыдущих поколений
«Когда я вырасту, я хочу быть звездой YouTube с миллионами сабов». «Смахни пиццу влево, хэштег «время десерта». «Я не могу открыть дверь, пока ты не угадаешь капчу!» «Я не пойду в школу завтра, я скачал приложение». «Что значит повесить трубку?»
Знакомо? Да, это они. Поколение Z, Gen Z, зумеры – те, кто родились после 1996 г. Они пока еще очень молоды. Иногда они с интересом продолжают то, что начали миллениалы и поколение X. С некоторым трудом прислушиваются к более старшим. Но вокруг них уже много смелых предположений, утверждений и гипотез о том, как они живут и кем станут в будущем.
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