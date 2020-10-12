Загадочная точка Z

Знакомо? Да, это они. Поколение Z, Gen Z, зумеры – те, кто родились после 1996 г. Они пока еще очень молоды. Иногда они с интересом продолжают то, что начали миллениалы и поколение X. С некоторым трудом прислушиваются к более старшим. Но вокруг них уже много смелых предположений, утверждений и гипотез о том, как они живут и кем станут в будущем.