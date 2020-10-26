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Кому нужен диплом

Каждый новый кризис на рынке труда сопровождается спорами о ценности высшего образования
Валентина Ендовицкая
Александр Рюмин / ТАСС

Уровень безработицы в России вырос до 6,4%. В январе 2020 г. безработными числились 3 482 000 человек, с марта по сентябрь этот показатель увеличился до 4 808 000. Из-за кризиса на рынке труда, подстегиваемого коронавирусом, обладатели дипломов вузов готовы сейчас работать курьерами, помощниками по хозяйству, администраторами. Однако спрос на высшее образование продолжает оставаться высоким. Из-за пандемии единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году был обязательным только для тех, кто решил поступать в вузы, т. е. сдавать его можно было по желанию. Однако, по данным Рособрнадзора, 90% выпускников школ ЕГЭ сдавали. Таким образом, большинство приняло решение продолжить образование в институтах и университетах.

В 2020 г. в 252 российских вузах выделено 525 633 бюджетных мест. «Абсолютное большинство абитуриентов реализовали свое конституционное право на конкурсной основе получить высшее образование, в том числе бесплатно. На очную форму бакалавриата, специалитета и в магистратуру зачислено около 620 000 студентов», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Пропуск в будущее

Насколько высшее образование способствует успеху в карьере? Помогает ли оно при поиске работы, дает ли конкурентные преимущества? И в каких сферах оно все еще необходимо, а где без него уже можно обойтись?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных