Кому нужен диплом

Кому нужен дипломКаждый новый кризис на рынке труда сопровождается спорами о ценности высшего образования
Уровень безработицы в России вырос до 6,4%. В январе 2020 г. безработными числились 3 482 000 человек, с марта по сентябрь этот показатель увеличился до 4 808 000. Из-за кризиса на рынке труда, подстегиваемого коронавирусом, обладатели дипломов вузов готовы сейчас работать курьерами, помощниками по хозяйству, администраторами. Однако спрос на высшее образование продолжает оставаться высоким. Из-за пандемии единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году был обязательным только для тех, кто решил поступать в вузы, т. е. сдавать его можно было по желанию. Однако, по данным Рособрнадзора, 90% выпускников школ ЕГЭ сдавали. Таким образом, большинство приняло решение продолжить образование в институтах и университетах.
В 2020 г. в 252 российских вузах выделено 525 633 бюджетных мест. «Абсолютное большинство абитуриентов реализовали свое конституционное право на конкурсной основе получить высшее образование, в том числе бесплатно. На очную форму бакалавриата, специалитета и в магистратуру зачислено около 620 000 студентов», – заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Пропуск в будущее
Насколько высшее образование способствует успеху в карьере? Помогает ли оно при поиске работы, дает ли конкурентные преимущества? И в каких сферах оно все еще необходимо, а где без него уже можно обойтись?