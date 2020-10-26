Кому нужен диплом

Уровень безработицы в России вырос до 6,4%. В январе 2020 г. безработными числились 3 482 000 человек, с марта по сентябрь этот показатель увеличился до 4 808 000. Из-за кризиса на рынке труда, подстегиваемого коронавирусом, обладатели дипломов вузов готовы сейчас работать курьерами, помощниками по хозяйству, администраторами. Однако спрос на высшее образование продолжает оставаться высоким. Из-за пандемии единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году был обязательным только для тех, кто решил поступать в вузы, т. е. сдавать его можно было по желанию. Однако, по данным Рособрнадзора, 90% выпускников школ ЕГЭ сдавали. Таким образом, большинство приняло решение продолжить образование в институтах и университетах.