Общественные организации соберутся в интернете

Общественные организации соберутся в интернетеНКО смогут проводить собрания в дистанционном формате
Минюст разработал законопроект, который позволяет некоммерческим и религиозным организациям проводить собрания органов управления в онлайн-режиме. Проект поправок в статью 29 закона «О некоммерческих организациях» (НКО) и статью 8 закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 20 ноября. Он разрешает «совместное дистанционное присутствие» представителей руководящих органов НКО для решения всех вопросов, кроме тех, которые предполагают тайное голосование. Сейчас законодательством не урегулирован вопрос проведения «собраний или заседаний органов управления НКО и религиозных организаций» в онлайн-режиме, а ввести такую возможность нужно из-за пандемии коронавируса, говорится в пояснительной записке к проекту.
Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Дмитрий Вяткин («Единая Россия») сказал «Ведомостям», что в условиях рисков пандемии принятие таких поправок было бы логичным: «Это возможность для НКО нормально функционировать». Период, на который предстоит распространить действие норм закона, может быть уточнен.
Облегчающими работу НКО считает поправки председатель совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Она пояснила, что раньше не было возможности проводить подобные заседания, не встречаясь друг с другом». Очные встречи или конференции НКО сложны, поясняет она, и по вопросам организации таких мероприятий, и по оплате проезда членов НКО. Милославская добавила, что, несмотря на видеоформат, заседания теперь фактически будут считаться очными, потому что участники «будут друг друга видеть». Сейчас по общему правилу нельзя заочно голосовать по вопросам, связанным с изменением устава НКО, порядком приема в состав НКО учредителей, решать вопросы ликвидации и реорганизации НКО, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Горбунов подчеркнул, что перечень возможностей для деятельности организаций оставался ограниченным и не давал возможности принятия важнейших решений дистанционно. Часто они не принимались из-за отсутствия кворума.
Разработанные нововведения «предлагается распространить» также на «общественные организации, политические партии», говорится на сайте Минюста. Поправки в закон «О политических партиях» сейчас не предлагаются, не упоминаются они и в пояснительной записке к законопроекту. «Прежде чем подобного рода предложения вносить, нужно проконсультироваться с самими партиями, – говорит Вяткин. – Очевидно, что проведение больших мероприятий сейчас довольно рискованное занятие». При этом следующий год предвыборный (летом 2021 г. будут проходить съезды по выдвижению кандидатов в Госдуму), а партийные решения должны приниматься в соответствии с уставными нормами, отметил Вяткин. Если потребуется менять процедуры проведения мероприятий, они «должны быть четко регламентированы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их соответствии уставным нормам». Партии уже сталкивались со сложностями при проведении крупных мероприятий в 2020 г. из-за коронавируса. Так, КПРФ ни разу не проводила очный пленум центрального комитета с осени 2019 г., «Справедливая Россия» отменила в октябре заседание центрального совета из-за болезни нескольких партийцев.