Общественные организации соберутся в интернете

Разработанные нововведения «предлагается распространить» также на «общественные организации, политические партии», говорится на сайте Минюста. Поправки в закон «О политических партиях» сейчас не предлагаются, не упоминаются они и в пояснительной записке к законопроекту. «Прежде чем подобного рода предложения вносить, нужно проконсультироваться с самими партиями, – говорит Вяткин. – Очевидно, что проведение больших мероприятий сейчас довольно рискованное занятие». При этом следующий год предвыборный (летом 2021 г. будут проходить съезды по выдвижению кандидатов в Госдуму), а партийные решения должны приниматься в соответствии с уставными нормами, отметил Вяткин. Если потребуется менять процедуры проведения мероприятий, они «должны быть четко регламентированы, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их соответствии уставным нормам». Партии уже сталкивались со сложностями при проведении крупных мероприятий в 2020 г. из-за коронавируса. Так, КПРФ ни разу не проводила очный пленум центрального комитета с осени 2019 г., «Справедливая Россия» отменила в октябре заседание центрального совета из-за болезни нескольких партийцев.