Но у нас с собой было

Он говорил скорострельно, стремительно, безапелляционно и радостно, как бы отметая все возражения, и вместе с тем – отбивал каждую фразу абзацем, временами переходя почти на верлибр. Этот фирменный ритм был, с одной стороны, неожидан, с другой – поразительно очевиден для «великого и могучего». А главное – легко воспроизводим. Андрей Битов как-то заметил, что текста у Жванецкого как будто и нет, а есть одни «междометия, пропуски, пустоты, дырки, мелькания». Каждому слушателю предоставлялось право заполнить эти пустоты-эллипсы согласно своему разумению. Тут каждый имел законное право на интерпретацию.