Почему Греция хорошо переносит карантин

В народе его называют спасителем нации – собственно, его фамилия и означает по-гречески «спаситель». Циодрас забил тревогу, еще когда в стране не было ни одного заразившегося, и убедил власти начать борьбу с коронавирусом загодя. Когда вирус пошел по стране, каждый день в 18 часов греки бросали дела и включали телевизор, где Циодрас рассказывал о борьбе с инфекцией и призывал соотечественников помогать в этой борьбе всеми силами. Он вел себя как обычный человек, и, даже когда приходилось критиковать поведение соотечественников, ему удавалось избегать менторского тона и не вызывать неприятия.