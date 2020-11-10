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Почему Греция хорошо переносит карантин

И как главный инфекционист  Греции Сотирис Циодрас  стал  спасителем нации
Софья Корепанова
Директор Комитета по инфекционным заболеваниям при Минздраве Греции Сотирис Циодрас /Stelios Misinas / Reuters

Сотирис Циодрас – директор комитета по инфекционным заболеваниям при минздраве Греции, посадивший страну на 42-дневный карантин весной и закрывший двери храмов для прихожан. И это в государстве, 98% населения которого относят себя к верующим православным. Как ни удивительно, несмотря на все это, Циодрас стал народным любимцем. Рейтинг у него выше, чем у звезд шоу-бизнеса. Согласно опросу Galop Marc в апреле, в разгар карантина, 94,6% греков относились к нему «положительно» или «скорее положительно».

В народе его называют спасителем нации – собственно, его фамилия и означает по-гречески «спаситель». Циодрас забил тревогу, еще когда в стране не было ни одного заразившегося, и убедил власти начать борьбу с коронавирусом загодя. Когда вирус пошел по стране, каждый день в 18 часов греки бросали дела и включали телевизор, где Циодрас рассказывал о борьбе с инфекцией и призывал соотечественников помогать в этой борьбе всеми силами. Он вел себя как обычный человек, и, даже когда приходилось критиковать поведение соотечественников, ему удавалось избегать менторского тона и не вызывать неприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных