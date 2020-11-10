Почему Греция хорошо переносит карантин

Почему Греция хорошо переносит карантинИ как главный инфекционист Греции Сотирис Циодрас стал спасителем нации
Сотирис Циодрас – директор комитета по инфекционным заболеваниям при минздраве Греции, посадивший страну на 42-дневный карантин весной и закрывший двери храмов для прихожан. И это в государстве, 98% населения которого относят себя к верующим православным. Как ни удивительно, несмотря на все это, Циодрас стал народным любимцем. Рейтинг у него выше, чем у звезд шоу-бизнеса. Согласно опросу Galop Marc в апреле, в разгар карантина, 94,6% греков относились к нему «положительно» или «скорее положительно».
В народе его называют спасителем нации – собственно, его фамилия и означает по-гречески «спаситель». Циодрас забил тревогу, еще когда в стране не было ни одного заразившегося, и убедил власти начать борьбу с коронавирусом загодя. Когда вирус пошел по стране, каждый день в 18 часов греки бросали дела и включали телевизор, где Циодрас рассказывал о борьбе с инфекцией и призывал соотечественников помогать в этой борьбе всеми силами. Он вел себя как обычный человек, и, даже когда приходилось критиковать поведение соотечественников, ему удавалось избегать менторского тона и не вызывать неприятия.