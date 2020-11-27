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В России за сутки впервые выявили более 27 000 случаев коронавируса

Умерли 496 пациентов
Дарья Савенкова
Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за сутки зарегистрировали 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. 26 682 пациента выздоровели, 496 — скончались от вируса за сутки. За весь период выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 500 — скончались.

Днем ранее сообщалось о 25 487 заболевших. Умерли за сутки 524 человека.

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 585 тыс. заболевших, почти 435 тыс. пациентов выздоровели, около 8,7 тыс. — скончались. Продолжают лечение более 141 тыс. человек.

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — +3687 случаев, Московская область — +1058, Нижегородская область — +459, Свердловская область — +399.

В топ-3 регионов по заболеваемости COVID-19, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — почти 115 тыс. случаев заражения — и Подмосковье — около 108 тыс. случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 ноября, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 12,9 млн случаев, на втором месте Индия — 9,3 млн, на третьем Бразилия — 6,2 млн, на четвертом месте Франция — 2,2 млн случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных