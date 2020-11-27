В России за сутки впервые выявили более 27 000 случаев коронавируса

По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 585 тыс. заболевших, почти 435 тыс. пациентов выздоровели, около 8,7 тыс. — скончались. Продолжают лечение более 141 тыс. человек.