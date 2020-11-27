В России за сутки впервые выявили более 27 000 случаев коронавируса

В России за сутки впервые выявили более 27 000 случаев коронавирусаУмерли 496 пациентов
В России за сутки зарегистрировали 27 543 случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. 26 682 пациента выздоровели, 496 — скончались от вируса за сутки. За весь период выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 1,7 млн пациентов выздоровели, более 38 500 — скончались.
Днем ранее сообщалось о 25 487 заболевших. Умерли за сутки 524 человека.
По данным оперштаба, в Москве за сутки выявлено 7918 случаев заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 585 тыс. заболевших, почти 435 тыс. пациентов выздоровели, около 8,7 тыс. — скончались. Продолжают лечение более 141 тыс. человек.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости вошли также Санкт-Петербург — +3687 случаев, Московская область — +1058, Нижегородская область — +459, Свердловская область — +399.
В топ-3 регионов по заболеваемости COVID-19, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — почти 115 тыс. случаев заражения — и Подмосковье — около 108 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 27 ноября, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. На первом месте США — около 12,9 млн случаев, на втором месте Индия — 9,3 млн, на третьем Бразилия — 6,2 млн, на четвертом месте Франция — 2,2 млн случаев заражения.