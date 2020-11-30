Ребека Мерсер: «Parler – это путеводная звезда для всех, кто ценит свободу слова»Как молодой американский мессенджер помог республиканцам, а они ему
В мае 2020 г. Twitter впервые снабдил один из постов Дональда Трампа пометкой, что в нем может содержаться не соответствующая действительности информация. Трамп предрекал, что «голосование по почте пройдет <...> со значительной долей мошенничества». К президентским выборам в США подобные пометки стали обычным делом. Facebook в августе впервые вообще удалил пост президента (за утверждение, что дети обладают почти полным иммунитетом от коронавируса).
Относиться к этим действиям ведущих соцсетей можно по-разному (сторонникам Трампа, например, это, естественно, не нравится). Но на таком фоне у конкурентов помельче появляется шанс перетянуть на себя внимание части их аудитории. Им и воспользовались создатели мессенджера Parler (от французского глагола «говорить»), среди которых Ребека Мерсер, одна из самых влиятельных женщин в политическом истеблишменте США, в свое время невольно спровоцировавшая скандал вокруг Cambridge Analytica.