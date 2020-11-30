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Ребека Мерсер: «Parler – это путеводная звезда для всех, кто ценит свободу слова»

Как молодой американский мессенджер помог республиканцам, а они ему
Софья Корепанова
Patrick McMullan via Getty Images

В мае 2020 г. Twitter впервые снабдил один из постов Дональда Трампа пометкой, что в нем может содержаться не соответствующая действительности информация. Трамп предрекал, что «голосование по почте пройдет <...> со значительной долей мошенничества». К президентским выборам в США подобные пометки стали обычным делом. Facebook в августе впервые вообще удалил пост президента (за утверждение, что дети обладают почти полным иммунитетом от коронавируса).

Относиться к этим действиям ведущих соцсетей можно по-разному (сторонникам Трампа, например, это, естественно, не нравится). Но на таком фоне у конкурентов помельче появляется шанс перетянуть на себя внимание части их аудитории. Им и воспользовались создатели мессенджера Parler (от французского глагола «говорить»), среди которых Ребека Мерсер, одна из самых влиятельных женщин в политическом истеблишменте США, в свое время невольно спровоцировавшая скандал вокруг Cambridge Analytica.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных