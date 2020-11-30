Ребека Мерсер: «Parler – это путеводная звезда для всех, кто ценит свободу слова»

Относиться к этим действиям ведущих соцсетей можно по-разному (сторонникам Трампа, например, это, естественно, не нравится). Но на таком фоне у конкурентов помельче появляется шанс перетянуть на себя внимание части их аудитории. Им и воспользовались создатели мессенджера Parler (от французского глагола «говорить»), среди которых Ребека Мерсер, одна из самых влиятельных женщин в политическом истеблишменте США, в свое время невольно спровоцировавшая скандал вокруг Cambridge Analytica.