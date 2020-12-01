В вечность на мотоцикле

В 1961 г., когда Ирина Антонова, 39-летний искусствовед – по меркам властных инстанций девчонка, – заступила на пост директора ГМИИ, она бегала с ведрами по второму этажу музея, пытаясь спасти экспонаты от воды, льющейся с дырявой крыши. В 2007 г., когда Антоновой было 85, она, заправски поддернув юбку, садилась на заднее сидение Harley, которым управлял Джереми Айронс в черной бандане. Тот круг на мотоцикле вокруг здания ГМИИ запечатлен на сотнях кадров: фотографы благодарили судьбу за редкую удачу – еще бы, такой символ дружбы между США и Россией! Есть и другие фотографии. Антонова, как всегда держа спину по-балетному прямо, несет в дом тяжеленные сумки с продуктами: она терпеть не могла, когда ей пытались помочь, – это же ее жизнь, ее проблемы. Есть фотографии Ирины Александровны с больным сыном и больным мужем, который был прикован к постели 19 лет, и все это время директор ГМИИ ухаживала за ним с нежностью любящей жены и профессионализмом сиделки.