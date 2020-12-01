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В вечность на мотоцикле

Памяти Ирины Антоновой
Ольга Андреева
Ирина Антонова /Максим Блинов / РИА Новости

В 1961 г., когда Ирина Антонова, 39-летний искусствовед – по меркам властных инстанций девчонка, – заступила на пост директора ГМИИ, она бегала с ведрами по второму этажу музея, пытаясь спасти экспонаты от воды, льющейся с дырявой крыши. В 2007 г., когда Антоновой было 85, она, заправски поддернув юбку, садилась на заднее сидение Harley, которым управлял Джереми Айронс в черной бандане. Тот круг на мотоцикле вокруг здания ГМИИ запечатлен на сотнях кадров: фотографы благодарили судьбу за редкую удачу – еще бы, такой символ дружбы между США и Россией! Есть и другие фотографии. Антонова, как всегда держа спину по-балетному прямо, несет в дом тяжеленные сумки с продуктами: она терпеть не могла, когда ей пытались помочь, – это же ее жизнь, ее проблемы. Есть фотографии Ирины Александровны с больным сыном и больным мужем, который был прикован к постели 19 лет, и все это время директор ГМИИ ухаживала за ним с нежностью любящей жены и профессионализмом сиделки.

Теперь осталось только перебирать фотографии. И вспоминать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных