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Поправки о физлицах-иноагентах одобрены профильным комитетом Думы

Против них продолжают протестовать общественники
Константин Гликин
Новые поправки в законы об НКО, одобренные профильным комитетом Думы, вызывают серьезное беспокойство общественников /PhotoXPress

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 3 декабря поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами. Авторами поправок выступили 11 депутатов Госдумы и пять сенаторов, среди них основными были сенатор Андрей Климов и председатель комитета по безопасности Думы Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г.

Согласно поправкам, гражданин, попавший в список иноагентов, должен указывать наличие этого статуса при каждом обращении в госорганы. Вся информация о нем в СМИ или материалы, которые он выпускает, тоже должны быть маркированы таким же образом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных