Поправки о физлицах-иноагентах одобрены профильным комитетом Думы

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 3 декабря поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами. Авторами поправок выступили 11 депутатов Госдумы и пять сенаторов, среди них основными были сенатор Андрей Климов и председатель комитета по безопасности Думы Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г.