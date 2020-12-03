Поправки о физлицах-иноагентах одобрены профильным комитетом Думы

Поправки о физлицах-иноагентах одобрены профильным комитетом ДумыПротив них продолжают протестовать общественники
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 3 декабря поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие физических лиц – иностранных агентов, а незарегистрированные общественные объединения тоже могут признаваться иноагентами. Авторами поправок выступили 11 депутатов Госдумы и пять сенаторов, среди них основными были сенатор Андрей Климов и председатель комитета по безопасности Думы Василий Пискарев. Законопроект был внесен в Госдуму 18 ноября 2020 г.
Согласно поправкам, гражданин, попавший в список иноагентов, должен указывать наличие этого статуса при каждом обращении в госорганы. Вся информация о нем в СМИ или материалы, которые он выпускает, тоже должны быть маркированы таким же образом.
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