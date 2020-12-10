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Генпрокурор предлагает расширить права следствия по аресту имущества коррупционеров

Взыскать штрафы с осужденных взяточников удается с трудом
Константин Гликин
Игорь Краснов недоволен уровнем взыскания штрафов с осужденных взяточников /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Как заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на прошедшем 9 декабря координационном совещании правоохранительных органов по противодействию коррупции, необходимо рассмотреть вопрос о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.

«Не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за рубеж активов», – заявил генеральный прокурор. Он отметил, что в 2019 г. размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое по сравнению с 2018 г. В 2020 г., по его данным, ситуация меняется, но темпы изменений недостаточны. «Службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений, взыскиваемость по ним в целом остается невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%», – сказал Краснов.

При этом ранее Краснов сообщил, выступая в Совете Федерации, что в 2019 г. благодаря усилиям надзорного ведомства в Пенсионный фонд было перечислено более 21,4 млрд руб., изъятых у коррупционеров. Большая их часть – средства, изъятые у бывших полковников МВД и ФСБ Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина, а также вырученные от продажи принадлежавших им недвижимости и ценностей, говорит сотрудник правоохранительных органов. Такие крупные «уловы» вряд ли будут массовыми, предполагает он.

В 2011 г. во время президентства Дмитрия Медведева в ст. 290 УК о получении взятки был введен кратный взятке штраф в качестве наказания. В 2015 г. был принят законопроект, который снизил наказание за некрупные взятки, увеличился срок для добровольной уплаты штрафа, а также с трех до пяти лет увеличилась максимально допустимая рассрочка для оплаты штрафа, который может назначить суд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных