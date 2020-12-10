Генпрокурор предлагает расширить права следствия по аресту имущества коррупционеров

«Не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за рубеж активов», – заявил генеральный прокурор. Он отметил, что в 2019 г. размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое по сравнению с 2018 г. В 2020 г., по его данным, ситуация меняется, но темпы изменений недостаточны. «Службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений, взыскиваемость по ним в целом остается невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%», – сказал Краснов.