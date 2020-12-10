Генпрокурор предлагает расширить права следствия по аресту имущества коррупционеров

Генпрокурор предлагает расширить права следствия по аресту имущества коррупционеровВзыскать штрафы с осужденных взяточников удается с трудом
Как заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на прошедшем 9 декабря координационном совещании правоохранительных органов по противодействию коррупции, необходимо рассмотреть вопрос о наделении следователей полномочиями по неотложному аресту имущества коррупционеров, не только подлежащего конфискации, но и для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа.
«Не в полной мере используются возможности по обнаружению, изъятию и обращению в казну незаконно нажитого имущества коррупционеров, в том числе выведенных за рубеж активов», – заявил генеральный прокурор. Он отметил, что в 2019 г. размер арестованного и изъятого имущества уменьшился почти вдвое по сравнению с 2018 г. В 2020 г., по его данным, ситуация меняется, но темпы изменений недостаточны. «Службе судебных приставов никак не удается достичь приемлемого уровня исполнения судебных решений, взыскиваемость по ним в целом остается невысокой, а штрафов по приговорам за коррупционные преступления и вовсе не превышает 2%», – сказал Краснов.
При этом ранее Краснов сообщил, выступая в Совете Федерации, что в 2019 г. благодаря усилиям надзорного ведомства в Пенсионный фонд было перечислено более 21,4 млрд руб., изъятых у коррупционеров. Большая их часть – средства, изъятые у бывших полковников МВД и ФСБ Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина, а также вырученные от продажи принадлежавших им недвижимости и ценностей, говорит сотрудник правоохранительных органов. Такие крупные «уловы» вряд ли будут массовыми, предполагает он.
В 2011 г. во время президентства Дмитрия Медведева в ст. 290 УК о получении взятки был введен кратный взятке штраф в качестве наказания. В 2015 г. был принят законопроект, который снизил наказание за некрупные взятки, увеличился срок для добровольной уплаты штрафа, а также с трех до пяти лет увеличилась максимально допустимая рассрочка для оплаты штрафа, который может назначить суд.