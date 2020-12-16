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В России за сутки выявили 26 509 случаев коронавируса

Умерли за сутки 596 заболевших
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 509 человек, следует из данных оперштаба на 16 декабря. Умерли 596 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 2,7 млн случаев коронавирусом. Около 2,2 млн человек выздоровели, более 48 500 — скончались.

15 декабря оперштаб сообщил о 26 689 новых случаях COVID-19.

В Москве за сутки выявили 5028 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировали более 708 тыс. заболевших, 153 тыс. из них остаются активными. Более 545 тыс. пациентов выздоровели, более 10 тыс. — умерли от коронавируса. 

В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3758), Московская область (+1477), Нижегородская область (+492), Архангельская область (+397). 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 186 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 132 тыс. случаев. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19. Первое место занимают США — 16,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 9,9 млн случаев, на третьем Бразилия — почти 7 млн заболевших. Всего в мире зарегистрировано около 73,5 млн случаев инфекции и более 1,6 млн смертей от нее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных