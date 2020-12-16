В России за сутки выявили 26 509 случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 509 человек, следует из данных оперштаба на 16 декабря. Умерли 596 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 2,7 млн случаев коронавирусом. Около 2,2 млн человек выздоровели, более 48 500 — скончались.