В России за сутки выявили 26 509 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 26 509 случаев коронавирусаУмерли за сутки 596 заболевших
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 26 509 человек, следует из данных оперштаба на 16 декабря. Умерли 596 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 2,7 млн случаев коронавирусом. Около 2,2 млн человек выздоровели, более 48 500 — скончались.
15 декабря оперштаб сообщил о 26 689 новых случаях COVID-19.
В Москве за сутки выявили 5028 случаев заражения. За весь период в городе зарегистрировали более 708 тыс. заболевших, 153 тыс. из них остаются активными. Более 545 тыс. пациентов выздоровели, более 10 тыс. — умерли от коронавируса.
В топ-5 по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург (+3758), Московская область (+1477), Нижегородская область (+492), Архангельская область (+397).
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — около 186 тыс. случаев заражения — и Московская область — более 132 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19. Первое место занимают США — 16,7 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 9,9 млн случаев, на третьем Бразилия — почти 7 млн заболевших. Всего в мире зарегистрировано около 73,5 млн случаев инфекции и более 1,6 млн смертей от нее.