Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по эффективности управления городами

На верхних строчках – Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, внизу рейтинга – Биробиджан, Барнаул и Назрань
Елена Мухаметшина
В тройке лидеров — Тюмень (на фото один из видов города) /Wikimedia

Эффективность управления российскими городами оценена экспертами – среди лидеров составленного ими рейтинга оказались Тюмень, Ханты-Мансийск и Казань, среди аутсайдеров – Биробиджан, Барнаул и Назрань. Об этом говорится в четвертом рейтинге эффективности управления в городских округах России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В рейтинге оцениваются политико-управленческий и социально-экономический блоки, каждый из которых делится на несколько направлений. В частности, в политико-управленческом блоке учитывались общественно-политическая ситуация в городе и эффективность работы бюрократического аппарата, а в социально-экономическом – образование, развитие ЖКХ, транспортная, градостроительная, финансово-экономическая сферы, культура.

Первая пятерка городских округов – Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск. При этом среди аутсайдеров рейтинга больше изменений, что говорит о том, что в сложных социально-экономических условиях власти городов добились разных результатов, считают авторы рейтинга: полностью изменилась тройка аутсайдеров – теперь это Биробиджан, Барнаул и Назрань вместо Архангельска, Владивостока и Ярославля, которые были в прошлом году.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных