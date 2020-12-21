Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по эффективности управления городами

Первая пятерка городских округов – Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск. При этом среди аутсайдеров рейтинга больше изменений, что говорит о том, что в сложных социально-экономических условиях власти городов добились разных результатов, считают авторы рейтинга: полностью изменилась тройка аутсайдеров – теперь это Биробиджан, Барнаул и Назрань вместо Архангельска, Владивостока и Ярославля, которые были в прошлом году.