Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по эффективности управления городами

Эксперты назвали лидеров и аутсайдеров по эффективности управления городамиНа верхних строчках – Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, внизу рейтинга – Биробиджан, Барнаул и Назрань
Эффективность управления российскими городами оценена экспертами – среди лидеров составленного ими рейтинга оказались Тюмень, Ханты-Мансийск и Казань, среди аутсайдеров – Биробиджан, Барнаул и Назрань. Об этом говорится в четвертом рейтинге эффективности управления в городских округах России, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В рейтинге оцениваются политико-управленческий и социально-экономический блоки, каждый из которых делится на несколько направлений. В частности, в политико-управленческом блоке учитывались общественно-политическая ситуация в городе и эффективность работы бюрократического аппарата, а в социально-экономическом – образование, развитие ЖКХ, транспортная, градостроительная, финансово-экономическая сферы, культура.
Первая пятерка городских округов – Тюмень, Ханты-Мансийск, Казань, Грозный, Салехард. Она с прошлого года не изменилась, города лишь поменялись местами. Из первой десятки выбыла Калуга и перешла на 11-е место. Больше всего ухудшили свои показатели Йошкар-Ола, Элиста, Назрань, Улан-Удэ и Горно-Алтайск. При этом среди аутсайдеров рейтинга больше изменений, что говорит о том, что в сложных социально-экономических условиях власти городов добились разных результатов, считают авторы рейтинга: полностью изменилась тройка аутсайдеров – теперь это Биробиджан, Барнаул и Назрань вместо Архангельска, Владивостока и Ярославля, которые были в прошлом году.