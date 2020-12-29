Конституционный суд не против региональных ограничений из-за пандемии COVID-19

В норме, которую проверяли на конституционность, говорится о запрете гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью или иной острой необходимости. Постановление, вводящее обязательную домашнюю самоизоляцию, было подписано губернатором Московской области 12 марта, аналогичные меры были введены тогда же в Москве. Протвинский суд обратился в КС после того, как в его производстве оказалось дело об административном правонарушении гражданина Сергея Пантюхова.