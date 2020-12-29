Конституционный суд не против региональных ограничений из-за пандемии COVID-19

Конституционный суд не против региональных ограничений из-за пандемии COVID-19Они признаны законными
Постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева «О введении в Московской области режима повышенной готовности» признано соответствующим основному закону, информация об этом опубликована на сайте Конституционного суда (КС). С соответствующим запросом в КС в конце сентября 2020 г. обратился Протвинский городской суд Московской области.
КС признал соответствующими российской Конституции пп. 3 и 5 постановления губернатора Подмосковья, которым он ввел в регионе режим повышенной готовности для борьбы с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
В норме, которую проверяли на конституционность, говорится о запрете гражданам покидать места проживания, за исключением случаев обращения за медицинской помощью или иной острой необходимости. Постановление, вводящее обязательную домашнюю самоизоляцию, было подписано губернатором Московской области 12 марта, аналогичные меры были введены тогда же в Москве. Протвинский суд обратился в КС после того, как в его производстве оказалось дело об административном правонарушении гражданина Сергея Пантюхова.
Он покинул свое место жительства во время самоизоляции, в связи с чем был составлен протокол по ст. 20.6.1 КоАП России «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Суд предполагал, что нарушение, которое вменяется Пантюхову, «затрагивает его право на свободу передвижения», закрепленное в ст. 27 Конституции и действующее напрямую.