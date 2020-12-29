Пандемия коронавируса изменила общественные настроения россиян

Если к началу марта, по данным ФОМа, у 57% россиян были спокойные настроения, а у 35% – тревожные, то уже через полмесяца эти настроения кардинально поменялись – в конце месяца тревогу испытывали 56% опрошенных, а спокойствие – 39%. Такими же настроения оставались до конца года, чуть улучшившись лишь в июле – августе. Год 59% россиян заканчивают с тревожным настроением и лишь 36% – со спокойным.