В России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

В России выявлено 26 513 новых случаев коронавирусаУмерли за сутки почти 600 заболевших
В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 513 человек, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Скончались 599 пациентов с COVID-19. За весь период в России выявили более 3,1 млн случаев COVID-19. Более 2,5 млн человек выздоровели, более 56 000 — скончались.
29 декабря оперштаб сообщал о 27 002 случаях заражения.
В Москве за сутки выявили 5105 новых заболевших, за весь период пандемии более 803 тыс. Около 171 тыс. случаев заражения остаются активными. 621 тыс. человек выздоровели от коронавируса, погибли больше 11 тыс.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3764 новых случая, Московская область — 1608, Нижегородская область — 503, Свердловская область — 406.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 238 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 154 тыс. случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,5 млн случаев. Россия на четвертой строчке.