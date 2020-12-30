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В России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

Умерли за сутки почти 600 заболевших
Дарья Савенкова
Софья Сандурская / АГН Москва

В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 513 человек, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Скончались 599 пациентов с COVID-19. За весь период в России выявили более 3,1 млн случаев COVID-19. Более 2,5 млн человек выздоровели, более 56 000 — скончались.

29 декабря оперштаб сообщал о 27 002 случаях заражения.

В Москве за сутки выявили 5105 новых заболевших, за весь период пандемии более 803 тыс. Около 171 тыс. случаев заражения остаются активными. 621 тыс. человек выздоровели от коронавируса, погибли больше 11 тыс. 

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3764 новых случая, Московская область — 1608, Нижегородская область — 503, Свердловская область — 406. 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — более 238 тыс. случаев заражения — и Московская область — почти 154 тыс. случаев. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,5 млн случаев. Россия на четвертой строчке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных