В России выявлено 26 513 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки коронавирус выявили у 26 513 человек, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Скончались 599 пациентов с COVID-19. За весь период в России выявили более 3,1 млн случаев COVID-19. Более 2,5 млн человек выздоровели, более 56 000 — скончались.