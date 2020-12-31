В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 82,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,7 млн случаев. Россия находится по этому показателю находится на четвертой строчке.