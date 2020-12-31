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В России выявили 27 747 новых случаев коронавируса

Умерли 593 пациента с COVID-19
Илья Лакстыгал
Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России выявили 27 747 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперштаба на 31 декабря. Умерли 593 пациента с COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 159 297 человек с коронавирусом в 85 регионах, из них умерли от инфекции 57 019.

В Москве за сутки выявили 6566 новых заболевших. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3758 новых случая, Московская область — 1487, Нижегородская область — 501, Свердловская область —394. 

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург и Московская область.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 82,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,7 млн случаев. Россия находится по этому показателю находится на четвертой строчке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных