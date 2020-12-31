В России выявили 27 747 новых случаев коронавирусаУмерли 593 пациента с COVID-19
За последние сутки в России выявили 27 747 новых случаев коронавируса, следует из статистики оперштаба на 31 декабря. Умерли 593 пациента с COVID-19.
Всего в стране с начала пандемии выявлено 3 159 297 человек с коронавирусом в 85 регионах, из них умерли от инфекции 57 019.
В Москве за сутки выявили 6566 новых заболевших. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 3758 новых случая, Московская область — 1487, Нижегородская область — 501, Свердловская область —394.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург и Московская область.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 82,7 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него. США занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,7 млн случаев. Россия находится по этому показателю находится на четвертой строчке.