Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки выявили 23 541 случай заражения коронавирусом

За сутки умерло 506 пациентов с коронавирусом
Дарья Савенкова
Ведомости

За последние сутки в России зарегистрирован 23 541 случай заражения коронавирусом, передает оперштаб. 23 729 пациентов выздоровели от коронавируса, 506 — скончались. За весь период в России выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. 2,7 млн пациентов вылечились, более 60 000 — погибли от вируса.

6 января оперштаб сообщил о 24 217 новых случаях заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4871 случай заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 843 000 случаев заражения, из них 158 000 остаются активными. Более 673 000 человек выздоровели от коронавируса в Москве, около 12 000 – умерли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3005 случаев заражения, Московская область – 1228, Нижегородская область – 403, Воронежская область – 394 случая заражения.

В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 267 000 случаев заражения – и Московская область – около 165 000 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 87,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – 21,3 млн случаев, на втором месте Индия – почти 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – около 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных