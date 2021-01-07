В России за сутки выявили 23 541 случай заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 87,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – 21,3 млн случаев, на втором месте Индия – почти 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – около 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.