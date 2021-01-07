В России за сутки выявили 23 541 случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 23 541 случай заражения коронавирусомЗа сутки умерло 506 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрирован 23 541 случай заражения коронавирусом, передает оперштаб. 23 729 пациентов выздоровели от коронавируса, 506 — скончались. За весь период в России выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. 2,7 млн пациентов вылечились, более 60 000 — погибли от вируса.
6 января оперштаб сообщил о 24 217 новых случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 4871 случай заражения коронавирусом. За весь период в городе зарегистрировано более 843 000 случаев заражения, из них 158 000 остаются активными. Более 673 000 человек выздоровели от коронавируса в Москве, около 12 000 – умерли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3005 случаев заражения, Московская область – 1228, Нижегородская область – 403, Воронежская область – 394 случая заражения.
В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 267 000 случаев заражения – и Московская область – около 165 000 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 87,2 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – 21,3 млн случаев, на втором месте Индия – почти 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – около 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.