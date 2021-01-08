В России зафиксировали 23 652 случая коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 88 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – более 21,5 млн случаев, на втором месте Индия – более 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – более 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости инфекцией.