В России зафиксировали 23 652 случая коронавируса

В России зафиксировали 23 652 случая коронавирусаЗа сутки умерли 454 человека
За сутки в России зарегистрировали 23 652 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. 454 пациента скончались, 21 677 — выздоровели. За весь период в России выявлено 3 355 794 млн случая заражения коронавирусом. Из них 2 731 129 пациентов вылечились, 60 911 — погибли от вируса.
7 января оперштаб сообщил о 23 541 новом случае заражения коронавирусом.
В Москве за последние 24 часа выявили 5027 заболевших. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3017 новых случаев коронавиурса, Московская область – 1226 , Нижегородская область – 467 и Ростовская область — 394.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 88 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – более 21,5 млн случаев, на втором месте Индия – более 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – более 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости инфекцией.