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В России зафиксировали 23 652 случая коронавируса

За сутки умерли 454 человека
Илья Лакстыгал
Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в России зарегистрировали 23 652 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. 454 пациента скончались, 21 677 — выздоровели. За весь период в России выявлено 3 355 794 млн случая заражения коронавирусом. Из них 2 731 129 пациентов вылечились, 60 911 — погибли от вируса.

7 января оперштаб сообщил о 23 541 новом случае заражения коронавирусом.

В Москве за последние 24 часа выявили 5027 заболевших. В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург – 3017 новых случаев коронавиурса, Московская область – 1226 , Нижегородская область – 467 и Ростовская область — 394.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 88 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,9 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости занимают США – более 21,5 млн случаев, на втором месте Индия – более 10,4 млн случаев, на третьем Бразилия – более 7,9 млн. Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости инфекцией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных