В России за сутки коронавирус выявили у 21 513 человек

В России за сутки коронавирус выявили у 21 513 человекУмерли 580 пациентов с COVID-19
В России за сутки коронавирус обнаружили у 21 513 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 22 января. Показатель находится ниже 22 000 уже четвертый день подряд. Умерли за сутки 580 пациентов с COVID-19.
Днем ранее коронавирус обнаружили у 21 887 человек.
Лидером по выявленным за сутки случаям вновь стал Санкт-Петербург — 3104, в то время как в Москве прирост составил 3037. Днем ранее столица была на первом месте по заболеваемости, а до этого Санкт-Петербург опережал ее в течение нескольких дней.
В топ-5 регионов по суточному приросту вошли также Московская (+1142), Нижегородская (+491) и Ростовская область (+391).
Москва остается лидером по общему числу заболевших с начала пандемии (907 389 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (313 608). В топ-5 по общему числу заболевших входят также Подмосковье (183 133), Нижегородская область (80 161) и Свердловская область (67 136).
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 22 января, Россия является четвертой в мире страной по количеству жителей с выявленным коронавирусом. Первыми в списке стоят США (24 631 890 ), второй — Индия (10 625 428), третьей — Бразилия (8 697 368). Пятерку замыкает Великобритания ( 3 553 773). В целом в мире зафиксировано 97 536 545 заражений. От коронавируса с января 2020 г. умерли более 2 млн человек.