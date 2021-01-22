Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 21 513 человек

Умерли 580 пациентов с COVID-19
Илья Лакстыгал
АГН Москва

В России за сутки коронавирус обнаружили у 21 513 человек, следует из обновленной статистики оперштаба на 22 января. Показатель находится ниже 22 000 уже четвертый день подряд. Умерли за сутки 580 пациентов с COVID-19.

Днем ранее коронавирус обнаружили у 21 887 человек.

Лидером по выявленным за сутки случаям вновь стал Санкт-Петербург — 3104, в то время как в Москве прирост составил 3037. Днем ранее столица была на первом месте по заболеваемости, а до этого Санкт-Петербург опережал ее в течение нескольких дней.

В топ-5 регионов по суточному приросту вошли также Московская (+1142), Нижегородская (+491) и Ростовская область (+391).

Москва остается лидером по общему числу заболевших с начала пандемии (907 389 человек). На втором месте — Санкт-Петербург (313 608). В топ-5 по общему числу заболевших входят также Подмосковье (183 133), Нижегородская область (80 161) и Свердловская область (67 136).

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 22 января, Россия является четвертой в мире страной по количеству жителей с выявленным коронавирусом. Первыми в списке стоят США (24 631 890 ), второй — Индия (10 625 428), третьей — Бразилия (8 697 368). Пятерку замыкает Великобритания ( 3 553 773). В целом в мире зафиксировано 97 536 545 заражений. От коронавируса с января 2020 г. умерли более 2 млн человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных