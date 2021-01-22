В России за сутки коронавирус выявили у 21 513 человек

Лидером по выявленным за сутки случаям вновь стал Санкт-Петербург — 3104, в то время как в Москве прирост составил 3037. Днем ранее столица была на первом месте по заболеваемости, а до этого Санкт-Петербург опережал ее в течение нескольких дней.