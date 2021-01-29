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В России выявили 19 238 новых случаев коронавируса

Умерли 534 пациента
Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 19 238 человек, следует из данных оперштаба на 29 декабря. Умерли за сутки 534 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 72 тыс. — скончались.

28 января оперштаб сообщил о 19 138 случаях заражения коронавирусом. 

В Москве за сутки было выявлено 2799 случаев COVID-19. За весь период в городе зарегистрировали 925 тыс. случаев, 108 тыс. человек продолжают лечение. За весь период в городе выздоровели около 804 тыс.пациентов, умерли — 13,3 тыс. 

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 2284 случая, Московская область — 10 44, Нижегородская область — 471, Воронежская область — 378. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 329 тыс. случаев — и Московская область — более 190 тыс. 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 101,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — около 25,8 млн случаев, на втором месте Индия — 10,7 млн, на третьем месте Бразилия — около 9,1 млн. Россия занимает четвертое место. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных