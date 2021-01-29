В России выявили 19 238 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 19 238 человек, следует из данных оперштаба на 29 декабря. Умерли за сутки 534 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 72 тыс. — скончались.