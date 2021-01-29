В России выявили 19 238 новых случаев коронавируса

В России выявили 19 238 новых случаев коронавирусаУмерли 534 пациента
За последние сутки в России коронавирус обнаружили еще у 19 238 человек, следует из данных оперштаба на 29 декабря. Умерли за сутки 534 заболевших. За весь период в России зарегистрировано более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,2 млн пациентов выздоровели от вируса, более 72 тыс. — скончались.
28 января оперштаб сообщил о 19 138 случаях заражения коронавирусом.
В Москве за сутки было выявлено 2799 случаев COVID-19. За весь период в городе зарегистрировали 925 тыс. случаев, 108 тыс. человек продолжают лечение. За весь период в городе выздоровели около 804 тыс.пациентов, умерли — 13,3 тыс.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости также вошли Санкт-Петербург — 2284 случая, Московская область — 10 44, Нижегородская область — 471, Воронежская область — 378. В топ-3 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, также вошли Санкт-Петербург — 329 тыс. случаев — и Московская область — более 190 тыс.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано около 101,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,2 млн смертей от него. Первое место в мире по заболеваемости коронавирусом занимают США — около 25,8 млн случаев, на втором месте Индия — 10,7 млн, на третьем месте Бразилия — около 9,1 млн. Россия занимает четвертое место.