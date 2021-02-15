Иван Сафронов: «Из камеры мало что слышно и видно»

Мы познакомились с ним примерно в 2010 г., когда он работал собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве. Он общался со многими журналистами и экспертами, еще читал лекции на журфаке МГУ. У нас были нормальные приятельские отношения двух коллег. Мы обсуждали международные отношения, политику и т. д., как правило за кружкой пива. В 2012 г. наше общение прервалось — его ставку сократили в Москве, сам он вернулся домой. <...> В следующий раз мы встретились только в 2016 г., кажется. Тогда я на выходные ездил в Прагу <...> С тех пор мы стали более регулярно видеться. Эти встречи я не скрывал. Иногда мы путешествовали по Европе в большой компании <...> В 2017 г. он уволился из газеты — надоело работать наемным сотрудником. Вместо этого он решил создать собственный интернет-проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. <...> Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало. Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации. Мартин направлял мне список тем, которые он хотел освещать в своем агентстве. Если я мог что-то написать, то писал, если нет — то нет <...> Кстати, дата моей «вербовки» — март 2012 г. — вызывает исключительное недоумение, впрочем, как и все остальные посылы следствия. В марте 2012 г. мне был 21 год, а Мартину — 26. Какая вербовка? Какой он к черту разведчик?