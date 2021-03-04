Журналистов сдвигают на обочину

Азару назначили штраф и арест за прошлогодние посты

Журналиста и муниципального депутата Хамовников Илью Азара оштрафовали на 150 000 руб. и арестовали на 15 суток. 3 марта Тверской райсуд рассмотрел два административных дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах). Оба протокола составили из-за публикаций в соцсетях, которые он сделал в 2020 г. 12 марта Азар написал об акциях против поправок в Конституцию – суд счел это призывом к участию в несогласованном мероприятии. Точно так же был расценен пост от 12 июля, в котором Азар говорил, что желающие поддержать журналиста Ивана Сафронова могут прийти 13 июля к СИЗО «Лефортово». Защита Азара настаивала на отсутствии в постах призывов к совершению общественно опасных действий, но суд не разрешил привлечь в качестве эксперта лингвиста и проанализировать тексты. Решения Тверского райсуда будут обжалованы в Мосгорсуде.