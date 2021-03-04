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Журналистов сдвигают на обочину

Прокурор Хабаровского края описал, как выглядит участник акции, прикидывающийся сотрудником СМИ
Максим Иванов
Ссылки на работу журналистом – это «способ уйти от ответственности», считает прокурор Хабаровского края Николай Рябов (на фото) /Прокуратура Хабаровского края

Журналистов признают участниками несанкционированных акций, если они, в частности, находятся в толпе протестующих и «создают массовость» мероприятия. Это следует из ответа прокурора Хабаровского края Николая Рябова на направленный ему запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) с требованием оценить «обоснованность привлечения» к административной ответственности журналистов, освещающих акции протеста в Хабаровске в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, которого арестовали 9 июля 2020 г. «Ведомости» ознакомились с копией письма Рябова от 17 февраля.

Так, по мнению прокурора, Дмитрий Тимошенко (журналист Newsader и «Арсеньевских вестей») на акции 18 октября 2020 г. в поддержку Фургала не работал журналистом, а принимал участие в протесте: «Об этом свидетельствует то обстоятельство, что он совместно с другими гражданами, выкрикивающими лозунги тематического содержания, передвигался не по тротуару, а в общей колонне непосредственно по проезжей части, создавая массовость, привлекая внимание, и таким образом присоединился к шествию, не имея отличительных знаков представителя прессы».

То, что Тимошенко фиксировал происходящее на камеру, «не освобождает его от необходимости исполнения требований» ПДД и закона о массовых акциях. Ссылки на работу журналистом – это «способ уйти от ответственности», пишет Рябов, подтверждая законность решения суда об аресте.

Антон Курдюмов (автор YouTube-канала «Нетипичный хабаровчанин» и корреспондент «Арсеньевских вестей») 31 октября принимал участие в шествии как участник, считает прокурор. Тот «двигался в шествующей колонне, держа в руках штатив с установленным мобильным устройством, создавая массовость, привлекая внимание граждан, полностью перекрывая в составе шествия пешеходные переходы и проезжую часть, при этом, являясь блогером <...> производил видеосъемку на мобильный телефон, освещал и комментировал события несанкционированного публичного мероприятия, активно выражал позицию участника мероприятия путем высказывания лозунгов, брал интервью у участвующих в мероприятии лиц, что повлекло создание помех движению». Этого было достаточно для штрафа в 10 000 руб.

Азару назначили штраф и арест за прошлогодние посты

Журналиста и муниципального депутата Хамовников Илью Азара оштрафовали на 150 000 руб. и арестовали на 15 суток. 3 марта Тверской райсуд рассмотрел два административных дела по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах). Оба протокола составили из-за публикаций в соцсетях, которые он сделал в 2020 г. 12 марта Азар написал об акциях против поправок в Конституцию – суд счел это призывом к участию в несогласованном мероприятии. Точно так же был расценен пост от 12 июля, в котором Азар говорил, что желающие поддержать журналиста Ивана Сафронова могут прийти 13 июля к СИЗО «Лефортово». Защита Азара настаивала на отсутствии в постах призывов к совершению общественно опасных действий, но суд не разрешил привлечь в качестве эксперта лингвиста и проанализировать тексты. Решения Тверского райсуда будут обжалованы в Мосгорсуде.

Курдюмов был законно, по мнению прокурора, арестован за шествие 17 октября, поскольку «не имел отличительный знак представителя СМИ», а ссылка «на наличие пресс-карты и редакционного задания» не свидетельствует о законности действий, убежден Рябов, поскольку во время акции Курдюмов сделал видеозапись, в которой говорит: «Поэтому выходите в своих городах, не стесняйтесь, не бойтесь, у нас есть право выбора».

Алексея Филимонова (журналист Newsader) оштрафовали на 15 000 руб. за участие в митинге 10 октября 2020 г., пишет Рябов: «Доказательств, что Филимонов при участии в указанном несанкционированном мероприятии имел отличительный знак представителя СМИ, материалы дела не содержат». Оснований не доверять сотрудниками полиции у него «не имеется».

К Рашкину 5 января обратилось семь хабаровских журналистов, указавших, что силовые структуры препятствуют осуществлению их профессиональной деятельности на митингах: «Суд всем без исключения [в результате задержаний] присуждает штраф или несколько суток ареста, вменяя разные части ст. 20.2 КоАПа [нарушение порядка организации либо проведения демонстрации]».

В письме прокурора «особо впечатляют ссылки на создающих массовость журналистов и про отсутствие у них отличительных знаков и редакционных заданий – хотя их отсутствие не является основанием для задержания и привлечения к административной ответственности», говорит директор Центра защиты прав СМИ (Минюст считает его «иноагентом») Галина Арапова.

По ст. 2 закона о СМИ журналистом считается тот, кто состоит в штате зарегистрированного СМИ, работает с ним по договору или выполняет поручение редакции. Если есть пресс-карта, удостоверение сотрудника СМИ, журналист не обязан иметь к нему в довесок еще и редакционное задание для подтверждения своего статуса, «это откровенно чрезмерное и незаконное требование, которое стало популярным в последнее время у сотрудников полиции, да и других органов власти», говорит эксперт.

Редзадание – атрибут внештатника, который на период выполнения задания получает статус журналиста и может пользоваться его правами, отмечает она. И только с декабря 2020 г. сотрудников СМИ обязали иметь «отличительные черты» на мероприятиях, хотя их формат еще не установлен, как и ответственность за их неправомерное использование, говорит эксперт, а за отсутствие знаков ответственность и не обсуждается.

В подготовке статьи участвовали Константин Гликин и Анастасия Беляева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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