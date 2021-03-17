Российскому суду по правам человека не находится место в существующей системе

Российскому суду по правам человека не находится место в существующей системеЭксперты предлагают развивать существующие институты, а не создавать новые
В отечественной системе права нет места российскому суду по правам человека, ведь потенциал действующих институтов не исчерпан, заявили 16 марта участники обсуждения в Общественной палате. Президент Владимир Путин поручил Верховному суду и Минюсту до 1 июня продумать вопрос о создании нового института.
10 декабря 2020 г. на встрече Путина с президентским Советом по правам человека (СПЧ) вопрос о необходимости нового суда поднял член СПЧ Евгений Мысловский, предложив его в качестве «внешнего сторожа» за правоохранительной и правовой системой. Председатель СПЧ Валерий Фадеев заявил, что, перед тем как решить, нужен ли такой суд, важно «выработать критерии» повышения эффективности правовой защиты человека.
Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что инициатива создать российский суд по правам человека «в каком-то смысле» прозвучала «от отчаяния и недовольства эффективностью и качеством» правосудия.
Момотов отметил, что сама идея звучала и ранее, но «в широком смысле» вся судебная система «и есть суд по правам человека, а суд каждый раз, принимая постановление, касается прав и свобод человека – и это аксиома». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также отметила, что вопросы, которые решают суды, уже связаны с защитой прав человека, а если создать суд, который, к примеру, будет решать споры «по остросоциальным вопросам сегодняшнего дня», то придется перестроить всю систему. «Считаю: надо развивать имеющиеся институты», – заявила Москалькова, не исключив, что при этом можно подумать о наднациональном суде на площадке СНГ.