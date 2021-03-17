Российскому суду по правам человека не находится место в существующей системе

Момотов отметил, что сама идея звучала и ранее, но «в широком смысле» вся судебная система «и есть суд по правам человека, а суд каждый раз, принимая постановление, касается прав и свобод человека – и это аксиома». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также отметила, что вопросы, которые решают суды, уже связаны с защитой прав человека, а если создать суд, который, к примеру, будет решать споры «по остросоциальным вопросам сегодняшнего дня», то придется перестроить всю систему. «Считаю: надо развивать имеющиеся институты», – заявила Москалькова, не исключив, что при этом можно подумать о наднациональном суде на площадке СНГ.