Федеральные министерства будут санкционировать международные контакты школ и вузов

Кто выступал против ограничений просветительской деятельности

12 января газета «Троицкий вариант» опубликовала обращение к законодателям с требованием отказаться от принятия законопроекта. Его подписало более 1700 ученых, журналистов и преподавателей. В обращении сказано, что подписавшиеся продолжат заниматься просветительством, «не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона»: «Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами. Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами».

13 января президиум РАН направил в Госдуму требование отозвать законопроект. Ученых не устроила необходимость согласования с Минобрнауки даже проведение конференций.

19 января на сайте Colta.ru размещено обращение 17 просветительских проектов, включая Arzamas и «ПостНаука». Подписавшиеся под заявлением указали, что регулирование их деятельности «по сути является формой предварительной цензуры»: «Даже если вы не читаете научно-популярные книги и не слушаете лекции, новый закон коснется каждого, так как повлияет на траекторию развития всего российского общества».