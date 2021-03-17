Федеральные министерства будут санкционировать международные контакты школ и вузов

Федеральные министерства будут санкционировать международные контакты школ и вузовЭксперты считают закон о просветительской деятельности навязыванием цензуры образовательному сообществу
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла поправки в закон об образовании. По нему просветительская деятельность отдается полностью на откуп чиновникам
16 марта Госдума голосами фракции «Единая Россия» приняла в третьем чтении поправки в закон об образовании, которые ставят просветительскую деятельность в России в жесткие рамки, а также потенциально очень серьезно ограничивают возможности для международных контактов, обмена знаниями и даже литературой между образовательными и научными учреждениями.
Чиновникам нашли занятие
Согласно принятым поправкам, просветительством теперь смогут официально заниматься органы госвласти, местного самоуправления и уполномоченные ими организации, а также физические и юридические лица или индивидуальные предприниматели, но исключительно в рамках закона или подзаконных актов. Закон прямо запрещает использование просветительской деятельности для разжигания любой вражды, «в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции России».
Также поправки запрещают образовательным организациям, кроме школ и вузов федерального подчинения, заключать без согласования с профильными федеральными министерствами любые договоры в рамках международного сотрудничества, которые касаются деятельности, описанной в ч. 3 ст. 105 закона об образовании.
Перечень видов такой деятельности обширный: это совместная с иностранными гражданами и организациями разработка и реализация образовательных и научных программ; направление учащихся, педагогов и научных сотрудников за рубеж, в том числе по программам обмена; проведение совместных исследований с иностранцами; участие в деятельности международных организаций, в том числе в конференциях и научных конгрессах, обмен научной литературой и т. д. Теперь все это возможно только по согласованию с органами власти.
Кто выступал против ограничений просветительской деятельности
12 января газета «Троицкий вариант» опубликовала обращение к законодателям с требованием отказаться от принятия законопроекта. Его подписало более 1700 ученых, журналистов и преподавателей. В обращении сказано, что подписавшиеся продолжат заниматься просветительством, «не признавая правомочности тех ограничительных мер, которые могут быть введены на основе этого закона»: «Мы не будем обращаться за каким-либо видом лицензии, если таковая будет введена законом или подзаконными актами. Мы не будем предоставлять предварительные тексты выступлений или презентаций для согласования с государственными органами».
13 января президиум РАН направил в Госдуму требование отозвать законопроект. Ученых не устроила необходимость согласования с Минобрнауки даже проведение конференций.
19 января на сайте Colta.ru размещено обращение 17 просветительских проектов, включая Arzamas и «ПостНаука». Подписавшиеся под заявлением указали, что регулирование их деятельности «по сути является формой предварительной цензуры»: «Даже если вы не читаете научно-популярные книги и не слушаете лекции, новый закон коснется каждого, так как повлияет на траекторию развития всего российского общества».
Проект закона был внесен в Госдуму в ноябре 2020 г. группой сенаторов и депутатов, которые указывали, что отсутствие правового регулирования в вопросе просветительства создает «предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) говорил, что просвещение «всегда рассматривалось как благо», а новый подход этому противоречит. Против поправок объединились «основные группы отечественной интеллигенции», которые волнуются, «не придется ли им согласовывать каждый шаг с начальством», отмечал он. Впрочем, глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская сейчас ситуацию не драматизирует, она говорит, что для полного понимания, как будет действовать закон, необходимо дождаться подзаконных актов, которые разработают в правительстве.
«Унылая попытка что-то контролировать»
«Цензура доходит уже до каких-то микроскопических размеров. Это унылая попытка что-то контролировать в совершенно невинной сфере», – говорит главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. На практике, считает она, закон приведет к появлению «армии полуневежественных людей», чиновников, которые будут указывать, о чем люди могут читать лекции.
«Это будет попытка свернуть просветительскую деятельность, подменив ее унылой пропагандой. Ни к чему хорошему это не приведет», – уверена Прохорова. Она полагает, что большое число просветительских проектов в результате будет свернуто, поскольку не все захотят идти за разрешениями к чиновникам для продолжения своей деятельности. Ведь обязательное получение разрешения на просветительскую деятельность обернется «навязывание тем» со стороны чиновников. Любая просветительская деятельность согласно этому закону становится подконтрольной государству, соглашается сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Закон также может затронуть рынок подготовки качественных преподавателей – одной из поправок к нему может быть ограничено число организаций, имеющих право этим заниматься, говорит Луховицкий. Согласно новой версии закона порядок отбора организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности, будет утвержден Минпросвещения.
Кандидат биологических наук Александр Панчин считает, что во время работы над законопроектом депутатам не было интересно мнение представителей научного сообщества: «Никто [из нас] не поддерживает этот закон». Потенциально у него очень большие риски в плане ограничения просветителей, особенно энтузиастов, прямо не связанных с системой образования: «Риски все видят, а пользу для общества не видит никто».