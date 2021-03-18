Последственный рост

Последственный ростМосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом, а следователь по его делу Александр Чабан стал полковником
Мосгорсуд 18 марта оставил в силе решение Лефортовского райсуда об аресте до 7 мая бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
По версии следователей ФСБ, Сафронов был завербован в марте 2012 г. представителем разведки Чехии, чье имя не названо в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. В 2017 г. Сафронов, работавший тогда в «Коммерсанте», по заданию чеха передал через интернет информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке.
Оппозиционные депутаты Мосгордумы пополнят бюджет штрафами
Депутаты Мосгордумы Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Сергей Митрохин («Яблоко») 18 марта оштрафованы Тверским райсудом Москвы на 150 000 и 300 000 руб. соответственно по статье о повторном нарушении организации либо проведения акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАПа). Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест до 30 суток. Им вменяют участие в протестах 23 января в поддержку Алексея Навального. Енгалычева сказала, что суд не учел, что она была на мероприятии как журналист с соответствующими документами. До этого ее штрафовали за участие в акции 18 февраля 2020 г. против застройки на Мичуринском проспекте. Митрохина в конце мая штрафовали за пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Хамовников Ильи Азара.
Сафронов под арестом в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 г. 15 февраля 2021 г. в интервью «Коммерсанту» Сафронов так охарактеризовал ход следствия: «По сути, я просто сижу в четырех стенах – и ничего не происходит. <...> Говорят, что в 2017 г. я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал, – предлагают вспомнить». Один из адвокатов – Иван Павлов говорит, что встреча Сафронова с «коллегой [экс-собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве Мартином Ларишем] была интерпретирована [спецслужбой] как акт вербовки, их переписка в интернете – как получение Иваном разведывательного задания, а ответ <...> как отчет о его выполнении».
38-летний сотрудник СУ ФСБ Александр Чабан, который ведет дела по госизмене, получил повышение, заявил Павлов. Чабан перебрался на ступень выше по служебной лестнице: он теперь не следователь по особо важным делам, а старший следователь. Он получил и новое звание – полковника юстиции. «Видите, как растут люди», – сказал Павлов. Правда, собеседник «Ведомостей», знакомый с порядком присвоения званий в таких структурах, отметил, что «присвоение очередного звания не есть повышение» само по себе, а «старший следователь по особо важным делам – это уже полковничья должность».