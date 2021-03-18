Последственный рост

Сафронов под арестом в СИЗО «Лефортово» с 7 июля 2020 г. 15 февраля 2021 г. в интервью «Коммерсанту» Сафронов так охарактеризовал ход следствия: «По сути, я просто сижу в четырех стенах – и ничего не происходит. <...> Говорят, что в 2017 г. я совершил преступление, но не говорят, что именно я сделал, – предлагают вспомнить». Один из адвокатов – Иван Павлов говорит, что встреча Сафронова с «коллегой [экс-собкором чешской газеты Lidove Novine в Москве Мартином Ларишем] была интерпретирована [спецслужбой] как акт вербовки, их переписка в интернете – как получение Иваном разведывательного задания, а ответ <...> как отчет о его ­выполнении».