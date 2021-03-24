Недостоверную информацию о преступлениях разрешили блокировать вне суда

Потом документы направляются генпрокурору. После этого генпрокурор или его заместители в течение пяти дней проверяют обоснованность документов и обращаются в Роскомнадзор с требованием удалить информацию и ограничить доступ к ресурсу. Роскомнадзор определяет провайдера хостинга, направляет ему уведомление. Провайдер незамедлительно обязан проинформировать владельца ресурса, что необходимо удалить информацию; если это не делается в течение суток, то сайт блокируется.