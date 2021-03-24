Недостоверную информацию о преступлениях разрешили блокировать вне суда

Недостоверную информацию о преступлениях разрешили блокировать вне судаГосдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет внесудебную блокировку сайтов с недостоверной информацией, содержащей обвинения людей в преступлении и этим порочащей их честь и достоинство. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года единороссами Сергеем Боярским, Сергеем Станкевичем и Андреем Альшевских, а также эсером Валерием Газзаевым.
В случае обнаружения подобной информации человек направляет прокурору региона заявление с просьбой удалить такую информацию и ограничить доступ к сайту, если она не будет удалена. В течение 10 дней прокурор или его заместители проверяют сведения из заявления и дают заключение о наличии оснований для удаления недостоверных сведений и блокировки ресурса.
Потом документы направляются генпрокурору. После этого генпрокурор или его заместители в течение пяти дней проверяют обоснованность документов и обращаются в Роскомнадзор с требованием удалить информацию и ограничить доступ к ресурсу. Роскомнадзор определяет провайдера хостинга, направляет ему уведомление. Провайдер незамедлительно обязан проинформировать владельца ресурса, что необходимо удалить информацию; если это не делается в течение суток, то сайт блокируется.