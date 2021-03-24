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Недостоверную информацию о преступлениях разрешили блокировать вне суда

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении
Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет внесудебную блокировку сайтов с недостоверной информацией, содержащей обвинения людей в преступлении и этим порочащей их честь и достоинство. Законопроект был внесен в Госдуму в феврале этого года единороссами Сергеем Боярским, Сергеем Станкевичем и Андреем Альшевских, а также эсером Валерием Газзаевым.

В случае обнаружения подобной информации человек направляет прокурору региона заявление с просьбой удалить такую информацию и ограничить доступ к сайту, если она не будет удалена. В течение 10 дней прокурор или его заместители проверяют сведения из заявления и дают заключение о наличии оснований для удаления недостоверных сведений и блокировки ресурса.

Потом документы направляются генпрокурору. После этого генпрокурор или его заместители в течение пяти дней проверяют обоснованность документов и обращаются в Роскомнадзор с требованием удалить информацию и ограничить доступ к ресурсу. Роскомнадзор определяет провайдера хостинга, направляет ему уведомление. Провайдер незамедлительно обязан проинформировать владельца ресурса, что необходимо удалить информацию; если это не делается в течение суток, то сайт блокируется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных