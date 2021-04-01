Россиянам стали меньше платить по решениям ЕСПЧ в 2020 году

Журналисты обратились в суд

Главред журнала «Медиазона» Сергей Смирнов и журналист «Коммерсанта» Мария Старикова обратились в ЕСПЧ в связи с нарушением права на справедливый суд, свободу собраний и другие статьи Конвенции о защите прав человека. По их утверждению, их нарушили, когда Смирнова оштрафовали за пикет в поддержку коллеги и муниципального депутата Ильи Азара 28 мая 2020 г. Старикову оштрафовали за то, что она вышла 7 июля 2020 г. к зданию ФСБ на Лубянке с плакатом в поддержку экс-коллеги Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.