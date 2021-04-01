Россиянам стали меньше платить по решениям ЕСПЧ в 2020 году

Россиянам стали меньше платить по решениям ЕСПЧ в 2020 годуСумма выплат сократилась в два с половиной раза
За 2020 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил гражданам России компенсации на сумму более 11,4 млн евро (больше всего присудили румынам – 37,5 млн евро.). В 2019 г. сумма, которая была присуждена российским гражданам, составляла 28,6 млн евро. Такая информация приводится в ежегодном отчете комитета министров Совета Европы (СЕ), посвященном исполнению постановлений Страсбургского суда. Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович заявила, что, несмотря на пандемию, ЕСПЧ продолжил работать в нормальном режиме.
По оценке Комитета министров Совета Европы (КМСЕ), Россия сохраняет лидерство по числу дел, которые находятся под усиленным контролем КМСЕ. Так, российская доля по этому показателю среди других стран составляет 18%. Следом идет Украина (15%). В отчете упомянуты реакция правоохранителей на решение ЕСПЧ по делу политика Алексея Навального и то, что Россия не исполнила решение суда, который 17 февраля 2021 г. потребовал от России освобождения оппозиционера согласно 39-му правилу регламента ЕСПЧ. Этот механизм применяется, когда стране нужно принять меры, касающиеся жизни и здоровья человека.
Журналисты обратились в суд
Главред журнала «Медиазона» Сергей Смирнов и журналист «Коммерсанта» Мария Старикова обратились в ЕСПЧ в связи с нарушением права на справедливый суд, свободу собраний и другие статьи Конвенции о защите прав человека. По их утверждению, их нарушили, когда Смирнова оштрафовали за пикет в поддержку коллеги и муниципального депутата Ильи Азара 28 мая 2020 г. Старикову оштрафовали за то, что она вышла 7 июля 2020 г. к зданию ФСБ на Лубянке с плакатом в поддержку экс-коллеги Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.
В положительные перемены российского правосудия занесена практика публикации текстов приговоров на сайтах. В пресс-службе Минюста заявили, что по количеству находящихся на рассмотрении ЕСПЧ жалоб Россия находится на 24-м месте из 47 стран СЕ.
Главред журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев говорит, что пандемия никак не повлияла на работу ЕСПЧ. Но сейчас в Страсбургском суде стало меньше дел по Кавказу, по которым присуждались достаточно приличные суммы и где могло быть по несколько пострадавших.