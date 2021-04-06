Некролог4 апреля скоропостижно ушла из жизни Лидия Чуренко
Акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа» и департамент конференций «Ведомостей» с прискорбием сообщают, что 4 апреля скоропостижно ушла из жизни Лидия Чуренко.
Присоединившись к команде департамента конференций в 2006 г., Лидия прошла путь от менеджера по работе с участниками конференций до директора по организации мероприятий. За эти полтора десятилетия с ней были связаны практически все наиболее значимые проекты, состоявшиеся под брендом «Ведомости. Конференции», и все они неизменно пользовались признанием и заслуженным уважением в деловой среде.
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