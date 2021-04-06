Присоединившись к команде департамента конференций в 2006 г., Лидия прошла путь от менеджера по работе с участниками конференций до директора по организации мероприятий. За эти полтора десятилетия с ней были связаны практически все наиболее значимые проекты, состоявшиеся под брендом «Ведомости. Конференции», и все они неизменно пользовались признанием и заслуженным уважением в деловой среде.