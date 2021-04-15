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Журналистам DOXA грозят санкции после попытки защитить право на распространение информации

В редакции проведен обыск, а против сотрудников возбуждено уголовное дело
Варвара Григорьева
Журналисты DOXA Владимир Метелкин, Наталья Тышкевич и Армен Арамян (слева направо) слишком активно рассказывали о гражданских правах /Евгений Разумный / Ведомости

У сотрудников редакции студенческого журнала DOXA 14 апреля следователями СКР были проведены обыски. Рано утром, в 7.30, силовики пришли в офис издания и домой к четырем сотрудникам DOXA – членам редколлегии Армену Арамяну и Владимиру Метелкину, редакторам Наталии Тышкевич и Алле Гутниковой, которая учится в Высшей школе экономике, а также к родителям Арамяна и Гутниковой.

Четырех журналистов задержали. Татьяна Колобакина, один из редакторов DOXA, сказала «Ведомостям», что обыск был «жестким»: «Все длилось около 4,5 часа: началось в 6.30, закончилось в 11.00. Я приехала к 8 утра вместе с адвокатом, Леонидом Соловьевым. Не пустили ни меня, ни его, мотивировав тем, что они скоро закончат<...> В редакции все выворочено. Забрали всю технику».

Исправление для Соболь

Прокурор попросил 14 апреля приговорить юриста ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов) Любовь Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты или других доходов. Вынесение приговора Перовским судом намечено на 15 апреля. Соболь обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни за вторжение в прошлом году в квартиру Галины Субботиной, тещи Константина Кудрявцева, которого Алексей Навальный обвинил в своем отравлении.

Всех задержанных обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в опасные действия (ст. 151.2 УК России). Причина – видео «Им не победить молодость», которое DOXA опубликовали 23 января на YouTube. Следствие считает, что журналисты призывали студентов и школьников к участию в несанкционированных акциях. Журналу пришлось удалить ролик по требованию Роскомнадзора. В сопроводительном тексте журналисты DOXA писали, что «по всей России тысячи людей выйдут, чтобы высказать несогласие с преследованием» Навального: «Университеты, колледжи и школы запугивают студентов и школьников, угрожая им отчислением и другими санкциями. Мы требуем прекратить разрушать образование, которое нашему поколению еще предстоит восстанавливать».

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Вопрос о мере пресечения обвиняемым рассматривался в Басманном суде. Возле него около 14.30 собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать издание. Когда задержанных привезли в здание суда, толпа начала скандировать лозунг: «Мы тоже DOXA». Этот лозунг уже был актуален в 2019 г., когда администрация ВШЭ запретила журналу участвовать в Дне «Вышки», на котором журналисты DOXA планировали собрать письма для политзаключенных и провести викторину на знание своих прав при задержании. Тот же лозунг использовали, когда ВШЭ исключила DOXA из числа студенческих организаций и лишила поддержки университета.

Первому суд избрал меру пресечения Метелкину. Удовлетворив ходатайство следствия, суд запретил ему в течение двух месяцев покидать место проживания с 00.00 до 23.59, пользоваться средствами связи и общаться с кем-либо, кроме своего защитника, следователей и близких родственников, такая же мера была избрана и Гутниковой. Ее адвокат Дмитрий Захватов на заседании отмечал, что в ролике «Им не победить молодость» не было призывов к молодежи об участии в митингах, а ограничения сравнимы с домашним арестом, а не запретом определенных действий, о котором заявлял следователь. На момент сдачи материала в печать работа суда продолжалась.

«Никто не видел материал следствия, только в рамках допроса, – заявила «Ведомостям» директор Центра защиты прав СМИ, признанного Минюстом НКО-иноагентом, Галина Арапова. – Но точно можно сказать, что по отношению к редакторам DOXA применяется очень экзотическая статья. Я не помню, чтобы она когда-то применялась к журналистам, и это вызывает обеспокоенность. Дело связано с публикацией в интернете, и DOXA не отказывались от авторства». Они скрыли видео по требованию Роскомнадзора, но обратились в суд, обжаловав это требование, защищая право на распространение информации, именно после этого были проведены обыски, говорит Арапова. Это выглядит как попытка давления на «самое яркое молодежное СМИ, которое сейчас присутствует»: «Очевидно, обыск был проведен, чтобы получить доступ к каким-то другим материалам. Это опасный прецедент и очевидный месседж студенческому сообществу, чтобы оно помалкивало».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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