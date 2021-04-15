Журналистам DOXA грозят санкции после попытки защитить право на распространение информации

«Никто не видел материал следствия, только в рамках допроса, – заявила «Ведомостям» директор Центра защиты прав СМИ, признанного Минюстом НКО-иноагентом, Галина Арапова. – Но точно можно сказать, что по отношению к редакторам DOXA применяется очень экзотическая статья. Я не помню, чтобы она когда-то применялась к журналистам, и это вызывает обеспокоенность. Дело связано с публикацией в интернете, и DOXA не отказывались от авторства». Они скрыли видео по требованию Роскомнадзора, но обратились в суд, обжаловав это требование, защищая право на распространение информации, именно после этого были проведены обыски, говорит Арапова. Это выглядит как попытка давления на «самое яркое молодежное СМИ, которое сейчас присутствует»: «Очевидно, обыск был проведен, чтобы получить доступ к каким-то другим материалам. Это опасный прецедент и очевидный месседж студенческому сообществу, чтобы оно помалкивало».