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Соратники Навального зовут сочувствующих на митинг

Один из поводов для акции – иск о признании структур Навального экстремистскими
Варвара Григорьева
Максим Стулов / Ведомости

Спустя двое суток после сообщения о возможном признании структур политика Алексея Навального экстремистскими руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Иван Жданов призвали своих сторонников провести митинги 21 апреля. На этот же день, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, назначено оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Волков объяснил, что митинг планируется провести в этот день в связи с ухудшением состояния здоровья Навального, который 31 марта объявил о голодовке, а также в связи с иском прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией. Ранее, 23 марта, Волков объявил о запуске кампании по регистрации сторонников Навального, готовых участвовать в уличных акциях, и обещал объявить о дате новых митингов за его освобождение после того, как наберется 500 000 зарегистрированных (на 18 апреля было собрано около 457 000 регистраций). Источник «Ведомостей» в ГУ МВД по Москве в связи с этим обращает внимание на то, что запрет на массовые мероприятия в связи с действующими в столице коронавирусными ограничениями не отменен, поэтому почти наверняка митинги в этот день будут признаны незаконными, а «их организаторов и участников будут ждать те же последствия, что и в январе – феврале».

В сообщении прокуратуры Москвы о поданном в Мосгорсуд иске о признании структур Навального экстремистскими говорится, что проверка ФБК, Фонда по защите прав граждан (внесен в реестр иноагентов) и штабов Навального была проведена по поручению Генпрокуратуры. «Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» для изменения основ конституционного строя, указано в сообщении. Кроме того, «этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций», которые были признаны нежелательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных