Соратники Навального зовут сочувствующих на митинг

Спустя двое суток после сообщения о возможном признании структур политика Алексея Навального экстремистскими руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Иван Жданов призвали своих сторонников провести митинги 21 апреля. На этот же день, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, назначено оглашение послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Волков объяснил, что митинг планируется провести в этот день в связи с ухудшением состояния здоровья Навального, который 31 марта объявил о голодовке, а также в связи с иском прокуратуры Москвы о признании ФБК экстремистской организацией. Ранее, 23 марта, Волков объявил о запуске кампании по регистрации сторонников Навального, готовых участвовать в уличных акциях, и обещал объявить о дате новых митингов за его освобождение после того, как наберется 500 000 зарегистрированных (на 18 апреля было собрано около 457 000 регистраций). Источник «Ведомостей» в ГУ МВД по Москве в связи с этим обращает внимание на то, что запрет на массовые мероприятия в связи с действующими в столице коронавирусными ограничениями не отменен, поэтому почти наверняка митинги в этот день будут признаны незаконными, а «их организаторов и участников будут ждать те же последствия, что и в январе – феврале».