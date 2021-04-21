Страсбургский суд предложил усилить надзор за контрольными закупками

Страсбургский суд предложил усилить надзор за контрольными закупкамиЕСПЧ требует сделать более сложной процедуру возбуждения дел по продаже наркотиков
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 апреля потребовал от российских властей, чтобы контрольные закупки наркотиков проводились с разрешения независимых органов. Для этого необходимо внести поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Требование ЕСПЧ прописано в решении по делу «Кузьмина и другие против России». ЕСПЧ в своем решении подчеркивает, что у дел о сбыте наркотиков в России есть структурная проблема и она связана с тем, что для проведения так называемых контрольных закупок наркотиков сотрудникам правоохранительных органов не нужна ничья санкция. Общий прокурорский надзор и возможность судебного обжалования таких мер правоохранителей названы в решении ЕСПЧ неэффективными. «Роль независимого органа (его название не конкретизируется. – «Ведомости») должна быть в верификации наличия реальных серьезных оснований для проведения операции [по контрольной закупке], тот же орган должен следить за ее проведением и удостовериться, что полученные данные действительно содержат ценные сведения», – говорится в решении.
Адвокат «Агоры» Ирина Хрунова, которая представляет интересы нескольких истцов по делу «Кузьмина и другие против России», сказала «Ведомостям», что эффективной была бы выдача ордеров на контрольную закупку судами, ведь у них есть хотя бы формальная независимость от следствия. Она подчеркнула, что подобные закупки используются как по делам о сбыте тяжелых наркотиков, так и по легким, иногда в делах фигурируют даже лекарства, которые расцениваются как наркотики. Хрунова отметила, что де-факто ЕСПЧ признал провокации правоохранителей при контрольных закупках: «Сотрудники полиции предоставлены сами себе, над ними нет эффективного контроля».