Страсбургский суд предложил усилить надзор за контрольными закупками

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 апреля потребовал от российских властей, чтобы контрольные закупки наркотиков проводились с разрешения независимых органов. Для этого необходимо внести поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Требование ЕСПЧ прописано в решении по делу «Кузьмина и другие против России». ЕСПЧ в своем решении подчеркивает, что у дел о сбыте наркотиков в России есть структурная проблема и она связана с тем, что для проведения так называемых контрольных закупок наркотиков сотрудникам правоохранительных органов не нужна ничья санкция. Общий прокурорский надзор и возможность судебного обжалования таких мер правоохранителей названы в решении ЕСПЧ неэффективными. «Роль независимого органа (его название не конкретизируется. – «Ведомости») должна быть в верификации наличия реальных серьезных оснований для проведения операции [по контрольной закупке], тот же орган должен следить за ее проведением и удостовериться, что полученные данные действительно содержат ценные сведения», – говорится в решении.