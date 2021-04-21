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Страсбургский суд предложил усилить надзор за контрольными закупками

ЕСПЧ требует сделать более сложной процедуру возбуждения дел по продаже наркотиков
Константин Гликин
В Страсбурге считают, что российская система раскрытия наркотических преступлений непрозрачна /Валерий Матыцин / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 20 апреля потребовал от российских властей, чтобы контрольные закупки наркотиков проводились с разрешения независимых органов. Для этого необходимо внести поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Требование ЕСПЧ прописано в решении по делу «Кузьмина и другие против России». ЕСПЧ в своем решении подчеркивает, что у дел о сбыте наркотиков в России есть структурная проблема и она связана с тем, что для проведения так называемых контрольных закупок наркотиков сотрудникам правоохранительных органов не нужна ничья санкция. Общий прокурорский надзор и возможность судебного обжалования таких мер правоохранителей названы в решении ЕСПЧ неэффективными. «Роль независимого органа (его название не конкретизируется. – «Ведомости») должна быть в верификации наличия реальных серьезных оснований для проведения операции [по контрольной закупке], тот же орган должен следить за ее проведением и удостовериться, что полученные данные действительно содержат ценные сведения», – говорится в решении.

Адвокат «Агоры» Ирина Хрунова, которая представляет интересы нескольких истцов по делу «Кузьмина и другие против России», сказала «Ведомостям», что эффективной была бы выдача ордеров на контрольную закупку судами, ведь у них есть хотя бы формальная независимость от следствия. Она подчеркнула, что подобные закупки используются как по делам о сбыте тяжелых наркотиков, так и по легким, иногда в делах фигурируют даже лекарства, которые расцениваются как наркотики. Хрунова отметила, что де-факто ЕСПЧ признал провокации правоохранителей при контрольных закупках: «Сотрудники полиции предоставлены сами себе, над ними нет эффективного контроля».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных