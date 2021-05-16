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Памяти Константина Макиенко

Давний друг и автор «Ведомостей» ушел из жизни 16 мая
Ведомости

16 мая после тяжелой и продолжительной болезни на 53-м году жизни скончался заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко — давний друг и автор нашей газеты. 

Константин Владимирович Макиенко родился 25 февраля 1969 г. Проходил службу в рядах Советской Армии, проведя год радистом на объектах во Вьетнаме. В 1995 году окончил МГИМО. В 1997 году совместно с Русланом Пуховым Константин Макиенко стал сооснователем Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). С тех пор он являлся заместителем директора ЦАСТ по науке, организатором исследовательской, научной и творческой деятельности Центра. Константин был научным редактором многочисленных монографий по широкому кругу вопросов военно-технического сотрудничества, международных отношений, вооруженных конфликтов, военного строительства и оборонных технологий и автором многочисленных публикаций по этим и другим темам. Его труды отличали профессионализм, глубокая эрудиция и взвешенность в оценках, глубокий патриотизм. При этом больше всего он не любил шапкозакидательство любых видов и недооценку угроз и рисков для безопасности нашей страны. С его смертью понесли тяжелую утрату не только ЦАСТ, но и все российское оборонное исследовательское сообщество.

Память о Константине Макиенко навечно останется в наших сердцах. Прощание и похороны состоятся 18 мая.

«Ведомости»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных