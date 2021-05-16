Памяти Константина Макиенко

Константин Владимирович Макиенко родился 25 февраля 1969 г. Проходил службу в рядах Советской Армии, проведя год радистом на объектах во Вьетнаме. В 1995 году окончил МГИМО. В 1997 году совместно с Русланом Пуховым Константин Макиенко стал сооснователем Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). С тех пор он являлся заместителем директора ЦАСТ по науке, организатором исследовательской, научной и творческой деятельности Центра. Константин был научным редактором многочисленных монографий по широкому кругу вопросов военно-технического сотрудничества, международных отношений, вооруженных конфликтов, военного строительства и оборонных технологий и автором многочисленных публикаций по этим и другим темам. Его труды отличали профессионализм, глубокая эрудиция и взвешенность в оценках, глубокий патриотизм. При этом больше всего он не любил шапкозакидательство любых видов и недооценку угроз и рисков для безопасности нашей страны. С его смертью понесли тяжелую утрату не только ЦАСТ, но и все российское оборонное исследовательское сообщество.