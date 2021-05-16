Ученые провели акцию против закона о просвещении

Ученые провели акцию против закона о просвещенииВызвавший их возмущение акт отправлен на доработку
У главного здания МГУ 16 мая прошла акция ученых и общественников против принятых зимой поправок в закон об образовании, регламентирующих просветительскую деятельность. Из-за санитарных ограничений мероприятие состоялось в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.
По подсчетам корреспондента «Ведомостей», на акции присутствовало немногим более 100 человек. Среди выступавших – астрофизик и автор петиции против «просветительских» поправок Сергей Попов, доцент МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов, академик РАН Борис Кашин. За время акции было задержано не менее 20 человек, в том числе депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. При этом демонстрантам мешали неизвестные, один из которых был в костюме Чебурашки.
Социолог Павел Кудюкин заявил на акции, что сейчас важно противодействовать принятию подзаконных актов к принятому закону, в частности постановлений правительства, чтобы сделать его «мертвым». Перед майскими праздниками Министерство просвещения сообщило, что уже опубликованный проект постановления правительства, уточняющего закон, будет доработан.
Сама по себе принятая норма – рамочная, она просто устанавливает, что правительство может принимать акты, регулирующие просветительскую деятельность, объясняет Кудюкин. Опубликованный проект постановления правительства показал, что оно «действительно пытается зарегулировать всё и вся самым нелепым образом». Отправка постановления на доработку не означает, что ее результат через два-три месяца будет лучше, считает он.