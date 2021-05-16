Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Ученые провели акцию против закона о просвещении

Вызвавший их возмущение акт отправлен на доработку
Варвара Григорьева
Евгений Разумный / Ведомости

У главного здания МГУ 16 мая прошла акция ученых и общественников против принятых зимой поправок в закон об образовании, регламентирующих просветительскую деятельность. Из-за санитарных ограничений мероприятие состоялось в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным.

По подсчетам корреспондента «Ведомостей», на акции присутствовало немногим более 100 человек. Среди выступавших – астрофизик и автор петиции против «просветительских» поправок Сергей Попов, доцент МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов, академик РАН Борис Кашин. За время акции было задержано не менее 20 человек, в том числе депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. При этом демонстрантам мешали неизвестные, один из которых был в костюме Чебурашки.

Фотогалерея / 
10 фото

Социолог Павел Кудюкин заявил на акции, что сейчас важно противодействовать принятию подзаконных актов к принятому закону, в частности постановлений правительства, чтобы сделать его «мертвым». Перед майскими праздниками Министерство просвещения сообщило, что уже опубликованный проект постановления правительства, уточняющего закон, будет доработан.

Сама по себе принятая норма – рамочная, она просто устанавливает, что правительство может принимать акты, регулирующие просветительскую деятельность, объясняет Кудюкин. Опубликованный проект постановления правительства показал, что оно «действительно пытается зарегулировать всё и вся самым нелепым образом». Отправка постановления на доработку не означает, что ее результат через два-три месяца будет лучше, считает он.

Вы видите 71% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных