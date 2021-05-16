Ученые провели акцию против закона о просвещении

По подсчетам корреспондента «Ведомостей», на акции присутствовало немногим более 100 человек. Среди выступавших – астрофизик и автор петиции против «просветительских» поправок Сергей Попов, доцент МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов, академик РАН Борис Кашин. За время акции было задержано не менее 20 человек, в том числе депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов. При этом демонстрантам мешали неизвестные, один из которых был в костюме Чебурашки.