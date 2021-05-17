Заключенных могут признать социально уязвимыми

Этот статус согласно закону о малом и среднем предпринимательстве дает его обладателям преференции в виде бесплатных консультаций, льготных кредитов по ключевой ставке Центробанка (в регионах, где местные бюджеты способны субсидировать ставки кредитов), а также льгот по аренде государственного и муниципального имущества. Сейчас к таким предприятиям относят компании, нанимающие пенсионеров, инвалидов, другие незащищенные слои населения и заключенных, вышедших на свободу.