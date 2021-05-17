Заключенных могут признать социально уязвимыми

Заключенных могут признать социально уязвимымиЭто призвано помочь их трудоустройству во время отбытия наказания
Законопроект о признании осужденных социально уязвимой категорией граждан внесен 17 мая в Госдуму членами Совета Федерации Андреем Кутеповым (Петербург) и Валерием Васильевым (Ивановская область). По замыслу авторов, предприятия, которые дают работу заключенным, будут причислены к социальному предпринимательству.
Этот статус согласно закону о малом и среднем предпринимательстве дает его обладателям преференции в виде бесплатных консультаций, льготных кредитов по ключевой ставке Центробанка (в регионах, где местные бюджеты способны субсидировать ставки кредитов), а также льгот по аренде государственного и муниципального имущества. Сейчас к таким предприятиям относят компании, нанимающие пенсионеров, инвалидов, другие незащищенные слои населения и заключенных, вышедших на свободу.