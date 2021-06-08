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Полиция сможет оперативно получать данные геолокации пропавших людей

Но быстрому нахождению потерявшихся это слабо поможет, считают поисковики
Константин Гликин
Правоохранители смогут оперативно получать данные о местонахождении пропавших граждан без санкции суда  /Николай Хижняк / РИА Новости

Госдума 8 июня во втором чтении приняла поправки в ст. 8 закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которые позволят сотрудникам правоохранительных органов получать у операторов данные о геолокации пропавших людей и их звонках без судебного решения.

Это можно будет делать на основании «мотивированного постановления одного из руководителей органа», осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. На территории России, по ст. 13 того же закона, такую деятельность могут осуществлять подразделения МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и др., но поиском пропавших людей обычно занимается именно полиция. В течение 48 часов с начала розыскных работ орган, его осуществляющий, все же обязан будет получить судебное разрешение на получение данных о местонахождении человека и его последних звонках, следует из проекта закона с учетом новых поправок.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 г. во исполнение поручения президента Владимира Путина. В числе авторов поправок – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее первый заместитель Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Согласно пояснительной записке к законопроекту, первые часы очень важны при поиске пропавшего, при этом около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который часто остается включенным в первые 2–3 дня с момента начала поиска. По данным поискового движения «ЛизаАлерт», в 2020 г. погибла почти 1000 пропавших с включенным мобильным телефоном, общее число таких погибших оценивается в 5500 человек.

Председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сказал «Ведомостям», что в принятом виде поправки не разъясняют порядок получения сведений полицией. Не прописана и возможность точно устанавливать местоположение по полученным данным. Все эти предложения, четко регламентирующие работу по уточнению геоданных, были в предыдущих версиях поправок, но итоговая версия получилась «урезанной». Он отметил, что в этом виде законопроект очень слабо поможет облегчить поиски людей и спасти больше жизней. Поэтому, говорит Сергеев, он призовет президента не подписывать этот законопроект.

Соавтор законопроекта депутат Татьяна Касаева полагает, что законопроект будет работать и реально способен помочь в поисках. Она заметила, что ко второму чтению были учтены замечания экспертов. Работоспособным считает законопроект и Александр Хинштейн, в своем Telegram-канале он указал на то, что новые нормы позволят «незамедлительно приступить к розыску пропавшего человека», а полиция может оперативно поделиться данными с поисковиками.

Адвокат Международной группы «Агора» Станислав Селезнев отмечает, что, хотя поправками предусмотрен судебный контроль постфактум, суды практически всегда одобряют любые запросы о вторжении в приватность. Таким образом, говорит он, у силовиков появится возможность обходить тайну связи и вне рамок возбужденного уголовного дела осуществлять вмешательство в тайну частной жизни. По словам частного детектива Сергея Дрыкина, ожидать злоупотреблений с утечкой данных от силовиков после принятия этого закона не приходится. Злоумышленникам для этого гораздо проще искать слабые места у самих операторов, говорит он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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