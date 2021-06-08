Полиция сможет оперативно получать данные геолокации пропавших людей

Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 г. во исполнение поручения президента Владимира Путина. В числе авторов поправок – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее первый заместитель Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Согласно пояснительной записке к законопроекту, первые часы очень важны при поиске пропавшего, при этом около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который часто остается включенным в первые 2–3 дня с момента начала поиска. По данным поискового движения «ЛизаАлерт», в 2020 г. погибла почти 1000 пропавших с включенным мобильным телефоном, общее число таких погибших оценивается в 5500 человек.