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Конституционный суд не разрешил открывать счета в банках без прописки

Законодатель может уточнить способы идентификации клиентов без регистрации, решил Конституционный суд
Максим Иванов Алексей Никольский Татьяна Исакова Екатерина Литова
Конституционный суд указал на возможность законодателя «уточнить порядок проведения идентификации клиента» в случае отсутствия у гражданина прописки и возможных судебных споров /Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) подтвердил право банков требовать от клиентов информацию об их месте жительства при оказании финансовых услуг. Это следует из опубликованного 1 июля постановления КС № 31-П, принятого 30 июня по делу Николая Гришина. Он пытался открыть в саратовском отделении Сбербанка счет и получить банковскую карту, в чем ему было неоднократно отказано из-за непредоставления данных о регистрации по месту жительства. Он обжаловал это решение сперва в судах общей юрисдикции, а в КС оспорил норму статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ), которая обязывает банк идентифицировать клиента, запрашивая у него ряд данных, включая ФИО, дату рождения, сведения о месте жительства и др.

МВД не ведет статистики числа не имеющих регистрации и места пребывании граждан, существуют различные соответствующие оценки – от нескольких сотен тысяч до более 1 млн человек, говорит источник в МВД. КС в своем решении пояснил, что установление сведений об адресе места жительства (регистрации) гражданина при проведении его идентификации «позволяет индивидуализировать» человека с наибольшей степенью определенности. А это, в свою очередь, помогает достижению целей закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных