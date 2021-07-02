Конституционный суд не разрешил открывать счета в банках без прописки

Конституционный суд не разрешил открывать счета в банках без пропискиЗаконодатель может уточнить способы идентификации клиентов без регистрации, решил Конституционный суд
Конституционный суд (КС) подтвердил право банков требовать от клиентов информацию об их месте жительства при оказании финансовых услуг. Это следует из опубликованного 1 июля постановления КС № 31-П, принятого 30 июня по делу Николая Гришина. Он пытался открыть в саратовском отделении Сбербанка счет и получить банковскую карту, в чем ему было неоднократно отказано из-за непредоставления данных о регистрации по месту жительства. Он обжаловал это решение сперва в судах общей юрисдикции, а в КС оспорил норму статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ), которая обязывает банк идентифицировать клиента, запрашивая у него ряд данных, включая ФИО, дату рождения, сведения о месте жительства и др.
МВД не ведет статистики числа не имеющих регистрации и места пребывании граждан, существуют различные соответствующие оценки – от нескольких сотен тысяч до более 1 млн человек, говорит источник в МВД. КС в своем решении пояснил, что установление сведений об адресе места жительства (регистрации) гражданина при проведении его идентификации «позволяет индивидуализировать» человека с наибольшей степенью определенности. А это, в свою очередь, помогает достижению целей закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.