Конституционный суд не разрешил открывать счета в банках без прописки

Конституционный суд (КС) подтвердил право банков требовать от клиентов информацию об их месте жительства при оказании финансовых услуг. Это следует из опубликованного 1 июля постановления КС № 31-П, принятого 30 июня по делу Николая Гришина. Он пытался открыть в саратовском отделении Сбербанка счет и получить банковскую карту, в чем ему было неоднократно отказано из-за непредоставления данных о регистрации по месту жительства. Он обжаловал это решение сперва в судах общей юрисдикции, а в КС оспорил норму статьи 7 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ), которая обязывает банк идентифицировать клиента, запрашивая у него ряд данных, включая ФИО, дату рождения, сведения о месте жительства и др.