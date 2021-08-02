Более 60% сотрудников РЖД поставили первый компонент вакцины от коронавируса

В ОАО «РЖД» на 30 июля привили первым из двух компонентов вакцины от ковида «Спутник V» почти 500 000 работников компании, что составляет более 60% от общего штата холдинга, оба компонента получили 385 800 человек (почти 47%). Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе сети клиник «РЖД-медицина» (филиал РЖД), добавив, что вакцинация была добровольной.