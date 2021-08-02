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Более 60% сотрудников РЖД поставили первый компонент вакцины от коронавируса

Оба компонента вакцины получили почти 47% железнодорожников
Анна Киселева
В первую очередь прививку получили проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады и представители инфраструктурного комплекса /Василий Кузьмиченок / ТАСС

В ОАО «РЖД» на 30 июля привили первым из двух компонентов вакцины от ковида «Спутник V» почти 500 000 работников компании, что составляет более 60% от общего штата холдинга, оба компонента получили 385 800 человек (почти 47%). Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе сети клиник «РЖД-медицина» (филиал РЖД), добавив, что вакцинация была добровольной.

Привить от коронавируса 60% взрослого населения, по мнению Минздрава, достаточно, чтобы создать коллективный иммунитет. Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами, входит в комплекс противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах, рекомендованный Роспотребнадзором, пояснили в пресс-службе «РЖД-медицины».

В первую очередь прививку получили проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады и представители инфраструктурного комплекса, сказали в пресс-службе «РЖД-медицины»: люди приходили в больницы, поликлиники, круглосуточные пункты вакцинации на вокзалах. Также активно вакцинировали работников в передвижных консультативно-диагностических центрах РЖД (так называемых «поездах здоровья») – они могли доехать до самых отдаленных локаций.

По словам начальника Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елены Жидковой, еженедельно сеть клиник прививала порядка 23 000 железнодорожников. В «РЖД-медицине» не смогли уточнить, планирует ли РЖД наращивать долю вакцинированных сотрудников до 100%.

На 5 июля в «Росэнергоатоме» (РЭА, управляет АЭС) были вакцинированы 46% работников при общей численности 69 000 человек, писал «Коммерсантъ». 36% из 32 000 сотрудников «Камаза» сделали первый компонент вакцины, 24% — второй. Доля вакцинированных сотрудников на предприятиях «Ростеха» на уровне 15%, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных