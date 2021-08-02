Более 60% сотрудников РЖД поставили первый компонент вакцины от коронавируса

Более 60% сотрудников РЖД поставили первый компонент вакцины от коронавирусаОба компонента вакцины получили почти 47% железнодорожников
В ОАО «РЖД» на 30 июля привили первым из двух компонентов вакцины от ковида «Спутник V» почти 500 000 работников компании, что составляет более 60% от общего штата холдинга, оба компонента получили 385 800 человек (почти 47%). Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе сети клиник «РЖД-медицина» (филиал РЖД), добавив, что вакцинация была добровольной.
Привить от коронавируса 60% взрослого населения, по мнению Минздрава, достаточно, чтобы создать коллективный иммунитет. Вакцинация сотрудников, контактирующих с пассажирами, входит в комплекс противоэпидемических мер на вокзалах и в поездах, рекомендованный Роспотребнадзором, пояснили в пресс-службе «РЖД-медицины».
В первую очередь прививку получили проводники пассажирских вагонов, диспетчеры, локомотивные бригады и представители инфраструктурного комплекса, сказали в пресс-службе «РЖД-медицины»: люди приходили в больницы, поликлиники, круглосуточные пункты вакцинации на вокзалах. Также активно вакцинировали работников в передвижных консультативно-диагностических центрах РЖД (так называемых «поездах здоровья») – они могли доехать до самых отдаленных локаций.
На 5 июля в «Росэнергоатоме» (РЭА, управляет АЭС) были вакцинированы 46% работников при общей численности 69 000 человек, писал «Коммерсантъ». 36% из 32 000 сотрудников «Камаза» сделали первый компонент вакцины, 24% — второй. Доля вакцинированных сотрудников на предприятиях «Ростеха» на уровне 15%, писал «Коммерсантъ».