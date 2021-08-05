Какие страны должны будут приостановить ревакцинацию по рекомендации ВОЗ

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что предложение руководителя ВОЗ полезно для формирования иммунитета к коронавирусу на всей планете. Но сегодня каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих гражданах, в числе таких стран находится и Россия, считает он: только излишки вакцин могут быть отправлены в другие страны в гуманитарных целях. С ним согласен Парамонов: правительство каждого государства будет принимать только выгодное ему решение, и оно не будет зависеть от ВОЗ.