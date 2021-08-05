Какие страны должны будут приостановить ревакцинацию по рекомендации ВОЗ

Какие страны должны будут приостановить ревакцинацию по рекомендации ВОЗРоссия могла бы быть в их числе, но вряд ли пойдет на этот шаг
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 4 августа призвал богатые страны наложить до конца сентября запрет на ревакцинацию от ковида, чтобы помочь бедным государствам привить не менее 10% населения, цитирует его слова «Интерфакс».
Кто и с кем должен делиться
По данным трекера вакцинации издания Bloomberg на 3 августа, в пятерку стран с самым высоким охватом полностью привитого населения входят: Объединенные Арабские Эмираты (привито 65,1%), Чили (64,5%), Бельгия (60,6%), Израиль (59,5%), Испания (59%). Меньше всего привито в Уганде (<0,1% ), Республике Чад (0,1%), Туркменистане (0,2%), в Центральноафриканской Республике (0,2%) и Мавритании (0,2%).
Мораторий целесообразно ввести странам, где существенная часть населения уже вакцинирована двумя компонентами вакцин, считает гендиректор ВОЗ. О старте программ ревакцинации заявили в Израиле, Франции, Германии, в странах Ближнего Востока и России, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. Эту идею также изучают в США и Великобритании.
В Израиле, где, по данным Bloomberg, привито почти 60% населения, можно увидеть, что заболевают преимущественно те, кто был вакцинирован более четырех месяцев назад, говорит Парамонов. Поэтому страна приняла решение делать ревакцинацию спустя шесть месяцев после основной вакцинации. По предварительным данным, третья инъекция позволяет человеку приобрести более длительный иммунитет, сказал он.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный считает, что предложение руководителя ВОЗ полезно для формирования иммунитета к коронавирусу на всей планете. Но сегодня каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих гражданах, в числе таких стран находится и Россия, считает он: только излишки вакцин могут быть отправлены в другие страны в гуманитарных целях. С ним согласен Парамонов: правительство каждого государства будет принимать только выгодное ему решение, и оно не будет зависеть от ВОЗ.
По данным Роспотребнадзора на 28 июля, в стране полностью вакцинированы от ковида 26 млн человек (почти 18% от всего населения), один компонент вакцины получили 36 млн.
Пресс-служба российского подразделения ВОЗ не ответила на запрос «Ведомостей» о том, на какой срок целесообразно вводить мораторий на ревакцинацию в России и нужно ли. Пресс-служба правительства вопрос «Ведомостей» о целесообразности моратория на ревакцинацию перенаправила в Минздрав. Пресс-служба Минпромторга перенаправила в Минздрав запрос о том, как может быть перераспределен процесс поставок отечественных вакцин в другие страны. В ведомстве не ответили на вопросы «Ведомостей».
Заводы вместо моратория
С января 2021 г. Россия экспортировала различные вакцины на $303,6 млн, что в 32 раза больше, чем в 2020 г., и почти вдвое больше, чем с 2018 г., сообщал 4 августа РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Препараты в основном закупали 10 стран: Казахстан, Индия, Мексика, Венгрия, Аргентина, Белоруссия, ОАЭ, Сербия, Боливия, Конго. За пять месяцев 2021 г. на эти страны пришлось 85,8% всех поставок. География поставок соответствует официальным заявлениям стран по закупке «Спутника V», писал РБК.
Сейчас экспортом российской вакцины «Спутник V» занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Согласно данным официального сайта РФПИ, на сегодняшний день препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Представитель РФПИ не стал отвечать на вопрос о точном количество стран и общих объемах экспорта «Спутника V».
Инфекционист Евгений Тимаков сомневается, что производители зарубежных вакцин от ковида – AstraZeneca и Pfizer будут придерживаться предложенного ВОЗ моратория. Многие страны будут придерживаться позиции, что помогать бедным странам должны те, кто сейчас производит вакцины для стран третьего мира, полагает он.
Наиболее рациональный и прагматичный подход для выработки всеобщего иммунитета – это не экспорт самих вакцин, а создание в других странах производств по отечественным технологиям, говорит депутат Куринный. В таком случае страны получают технологии по льготной цене и создают вакцину для себя и соседей, используя собственные ресурсы, говорит он. Инфекционист Тимаков считает, что ВОЗ проще помочь странам третьего мира организовать производство одного компонента вакцины.
Некоторые страны по пути открытия производства уже идут. «Спутник V», например, уже начали производить фармацевтические площадки Вьетнама, Индии, Мексики и т. д. В апреле гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд заключил соглашения с фармкомпаниями Азии, Латинской Америки, Европы и СНГ. По его словам, совокупно вакцина, разработанная в Центре им. Гамалеи, станет доступна для людей более чем в 60 странах.
Темпы ревакцинации в России пока и так невысокие, считают Тимаков и Куринный. Точную цифру Минздрав не предоставил. Неудовлетворительными можно назвать и темпы первичной вакцинации, добавил депутат. Россия не достигнет коллективного иммунитета 60% от общего числа населения к началу сентября и 80% (Роспотребнадзор повысил планку из-за мутаций коронавируса) – к началу октября из-за нежелания граждан прививаться по множеству причин, уверен Куринный.