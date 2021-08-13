Минздрав предлагает в госпрограмме «Развитие здравоохранения» сделать ставку на борьбу с инфекциями

Минздрав предлагает с 2022 г. сделать основными приоритетами в государственной программе «Развитие здравоохранения» до 2024 г. модернизацию инфекционной службы и возвращение к плановой работе поликлиник и больниц, перепрофилированных для лечения больных ковидом. Это следует из приложения к проекту постановления правительства об утверждении госпрограммы «Развитие здравоохранения», опубликованному на портале нормативных правовых актов.