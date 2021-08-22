Росмолодежь предлагает не обсуждать в интернете насилие и убийства в школах

Единый реестр запрещенных сайтов был создан в 2012 г. в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Изначально к запрещенным относились материалы порнографического характера с участием детей и подростков, информация о наркотиках, психотропных веществах и самоубийствах. Роскомнадзор, как оператор реестра, блокирует ресурсы как самостоятельно, так и по решению других ведомств – Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, судов, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Росмолодежи.