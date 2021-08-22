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Росмолодежь предлагает не обсуждать в интернете насилие и убийства в школах

Ведомство хочет регулировать влияющий на здоровье несовершеннолетних контент
Анна Киселева
Росмолодежь предлагает не обсуждать в интернете насилие и убийства в школах /Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное агентство по делам молодежи предлагает расширить перечень опасной для детей и подростков информации. Это позволит вносить распространяющие такую информацию ресурсы в Единый реестр запрещенных сайтов. Под запрет, в частности, может попасть информация, связанная с призывами к массовым убийствам в образовательных учреждениях, следует из проекта приказа руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, который размещен для общественного обсуждения.

Росмолодежь впервые разрабатывает собственные критерии внесения интернет-площадок в реестр запрещенных ресурсов, сказала «Ведомостям» бывший заместитель министра цифрового развития, проректор Московского государственного областного университета Людмила Бокова. Разуваева и представитель Росмолодежи не ответили на вопросы «Ведомостей».

Единый реестр запрещенных сайтов был создан в 2012 г. в соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Изначально к запрещенным относились материалы порнографического характера с участием детей и подростков, информация о наркотиках, психотропных веществах и самоубийствах. Роскомнадзор, как оператор реестра, блокирует ресурсы как самостоятельно, так и по решению других ведомств – Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел, судов, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы и Росмолодежи.

В 2019 г. Росмолодежь вместе с целым рядом других госорганов наделили правом блокировки сайтов, говорит член общественного совета при ведомстве Александр Немцев, например, МВД обладает правом поднять вопрос о блокировке сайта с данными об изготовлении наркотиков. Этот приказ уточнит, какие интернет-ресурсы находятся в фокусе внимания Росмолодежи, добавляет Немцев.

Документ, разработанный ведомством, состоит из девяти блоков. Один из наиболее крупных посвящен массовым убийствам в образовательных учреждениях. Росмолодежь предлагает относить к запрещенной информации демонстрацию убийств в школах, колледжах и университетах, если речь не идет о террористических актах. Также под запрет попадет информация, которая побуждает или дает инструкции для совершения таких действий, а также оправдывает или одобряет действия убийц.

Вопрос о необходимости подобного документа назревал давно: майская трагедия в Казани (11 мая Ильназ Галявиев устроил расстрел в гимназии № 175, в результате которого погибло семь детей и два учителя) была лишь еще одним аргументом в пользу этого, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по делам молодежи Артур Таймазов. Депутат считает неприемлемым доступ несовершеннолетних к практически «безграничной информации». По словам Немцева, из-за публикации видеороликов, демонстрирующих насилие, возник вопрос регулирования контента, посягающего на психическое и физическое здоровье несовершеннолетних.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян считает, что блокировка подобных ресурсов может работать только в комплексе с изменением информационной политики, когда «из массовых трагедий перестанут устраивать реалити-шоу».

В отдельные блоки Росмолодежь выделила информацию об унижении, избиении и вымогательстве денег у несовершеннолетних, о достижении токсического опьянения при вдыхании клея, бензина, растворителей и т. д., о способах проникновения на потенциально опасные охраняемые объекты. Ведомство также предлагает считать запрещенными тексты, изображения, видео и аудио, вовлекающие детей в массовые драки, героизирующие преступные организации, оправдывающие физическое, сексуальное или психологическое насилие над людьми, а также над животными.

Подобный нормативный акт действительно необходим, считает Бокова. Однако, по ее мнению, документ требует согласования с профильными ведомствами и широкого общественного обсуждения с привлечением экспертного сообщества. С ней согласен Таймазов, он предлагает включить в эту работу психолого-педагогические службы профильных министерств, в частности Министерства образования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных